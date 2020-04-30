4天0確診沒必要升高管制強度！蘇貞昌籲：51連假「在家能救國」





▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊全球，行政院長蘇貞昌30日在行政院會中表示，未來防疫防線從社區退到個人，進入另一個「個人健康管理」的新生活時代。針對馬上就要來的51勞動節連假，呼籲國人可以在家中休息，好好陪家人聊聊天，用現在一點點的忍耐，換取以後大家可以長時間更安全、自在的出遊。

蘇貞昌指出，目前全球確診人數已突破310萬人確診、死亡已近22萬人；在國內，我們已經連續4天全國零確診、連續17天無新增本土案例，確診者429位中，7成3己經解除隔離，共計311位。

蘇貞昌說，疫情指揮中心成立102天來，已經挺過好幾波衝擊，可謂防疫有成，現在國內疫情趨勢還是持續往好的方向在走，感謝國人能自動自發、配合政府做好防疫，因此，政府也没有必要要升高管制強度，未來防疫防線從社區退到個人，進入另一個「個人健康管理」的新生活時代，國人可以走出戶外，但要把防疫措施變生活準則。

蘇貞昌表示，針對五一連假，政府利用交通部既有的「高速公路1968」APP加以升級，建立一個可以示警人流熱點的輔助系統，讓民眾可以預先查詢你想要前往的景點的人流狀況，事先做好行程規劃及備案安排。

蘇貞昌提到，內政部也都有各個國家風景區的即時入園人數，各地方政府也對其所主管的商圈、夜市、地方景點等，都各有監管相關訊息與數據，請有關單位都要將資訊提供給地方政府參考，以利即早研判，預做因應準備，在人潮過度聚集前，各地警方及園區管理單位就要即刻啟動分流措施，第一時間就做最好的應變處置。

蘇貞昌強調，五一勞動節是為了慶祝勞工對社會和經濟所做的貢獻，但在疫情還在持續的這個時候，整個防疫團隊，包括醫護人員、口罩國家隊，從今年以來，已經連續120天没有休息了，他們守護國人的健康，我們每個人也可以從自身做起，避免增加社會負擔，休假也可以在家中休息，好好陪家人聊聊天。希望國人用現在一點點的忍耐，換取以後大家可以長時間更安全、自在的出遊。

蘇貞昌向國人喊話，大家互相配合、彼此體諒，不要讓疫情擴散，台灣就可以比別人更早一步走出困頓，只要疫情告一段落，政府也會立刻推出各項振興措施，台灣就可以比世界各個國家更早復甦。