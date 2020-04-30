錢櫃救人一半！氣瓶存量不足警報響　勇消慶幸「樓梯終傳來熟悉腳步聲…」

圖文／鏡週刊

錢櫃林森店26日一場惡火造成6人死亡，警消搶進火場救人畫面在今（30日）曝光，延平分隊小隊長高嘉懋當天將自己存量不多的空氣瓶；與已意識糊的民眾分享共用，最後終成功的救回受困的民眾，但卻也差一點讓自己遇難，所幸同伴及時趕到，才化解了一場危機。

台北市消防局在26日上午10時57分接獲錢櫃KTV林森店發生火災後，立即調派大批警、義消人員趕往現場搶救，由於現場為封閉式大樓，火災發生後，大量濃煙循煙囪效應往上急速竄升，造成高樓層大批消費者受困，警消除在起火點佈水線灌救外，也派出搜救人員揹氣瓶往上逐層搜救受困者。

延平分隊小隊長高嘉懋，抵達現場後上樓搜救，先後在9樓梯間發現2位受困民眾，並得知926包廂尚有8名消費者待救，於是他請同仁先行將包廂內的民眾救出，自己回頭前往梯間照顧2名受困者。

高嘉懋回憶表示，當時在9樓梯間發現的2名受困者，女子已意識不清楚，而男子則是奄奄一息的趴在地上，他見女子狀態危急，經評估自己的氣瓶也不足以供他帶2人下樓，於是他即呼叫同仁先把女子救下樓，自己則用共生面罩套在男子頭上共用氣瓶中的氧氣，等待下波救援。

不料，就在等待期間，氣瓶氧氣存量不足警報響起，顯示空氣瓶殘壓僅剩5分鐘，屆時若無人趕到，連他也有遇難的危險，所幸，最後在氣瓶氧氣將用盡之際，及能見度極差的情況下，樓梯終於傳來了熟悉的腳步聲。

高嘉懋心有悸的表示，當天如果沒有救援同仁及時趕到，後果都不敢多想，還好在同仁合作下，終於安全救出受困民眾，自己也平安完成任務。



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