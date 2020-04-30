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各行各業都有意外風險！和泰產險：職場新鮮人可投保「低預算、高保障」保險專案

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▲口罩,上班族,辦公室,上班。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲勞工可適時注意自身保障是否完善。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

五一勞動節即將到來，隨著台灣經濟發展，勞工對於自身的保障與需求也有所差異。和泰產險提醒，各行各業都有風險，例如餐飲業可能導致自身燒燙傷住院，或是外勤業務遭遇交通意外事故等，這些意外都會造成收入中斷、龐大醫療費用，因此建議使用適當的保單轉嫁風險。

和泰產險建議，不同階段的勞工在選擇投保時，應依自身當下的預算及需求作適當的規劃，例如，初出社會的職場新鮮人，大部分以大眾運輸工具或是騎機車通勤，投保時不妨留意加強含有相關意外傷害險的保險商品，如包含搭乘大眾運輸工具意外身故或失能保障、傷害醫療給付實支實付保險金、意外門診手術保險金等專案型的意外傷害險。

有別於傳統壽險需要長年期的約定保單及較高的經濟基礎，產險推出的意外傷害險專案可以投保「一年期保單」，對初入社會預算尚顯不足的勞工上班族是一大福音，若意外不幸發生時，也能享有相關的保障，不致因龐大的醫療費用造成經濟上的負擔。

不少勞工在事業日趨穩定後，有了充裕的經濟基礎，對於活動及娛樂的需求也變得多元，過去辛勞所累積的疾病往往被忽略。和泰產險建議，此階段投保可以規劃預算較高的癌症、重大傷病失能等健康險保障，如重大傷病健康保險，只要取得健保核發的重大傷病證明，即可一次給付保險金，彌補大筆治療經費。

和泰產險說明，在社會經濟變遷的影響下，勞動年齡已漸攀升至65歲以上，此階段的身體機能「不如當年勇」，需要注意的危機也不同，萬一遭受意外傷害時，對健康的危害也特別嚴重，但不少保險商品有年齡承保上的限制，和泰產險也專為銀髮族群推出的個人傷害險專案，最大承保年齡可到75歲，續保至80歲，讓即將退休享受晚年生活的勞工族群規劃投保。

 
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