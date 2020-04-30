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免稅商品特價賣！台中機場湧上千人　網：這些人都不用上班？

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▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲台中國際機場30日開放免稅商品購買，湧進上千人潮。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中國際機場30日上午湧進誇張人潮，不過不是要搭飛機，而是因為從今天開始，將連續3天開放免稅商品讓民眾搶購，商品包括皮件、珠寶、手表、鑽石及酒類等，讓早早得知消息的民眾，特地前往採買。上千人的擁擠人潮，讓排隊民眾不禁打趣抱怨「這些人是都不用上班喔？」

新冠肺炎疫情嚴重衝擊航空業，為刺激消費，台中國際機場昇恆昌免稅店從30日連3天開放民眾搶購免稅商品，今日與5月1日上午11時至晚間8時，5月2日上午11時至下午3時，為開放時間。

請繼續往下閱讀...

今日上午開放時間未到，現場已擠進上千人，到了11時40分許左右，機場就廣播「1000人號碼牌已領完，後面不用再排」、「巧克力及酒類已售完，不用再排隊」等語；台中機場及昇恆昌的服務電話，更被要詢問相關服務事項的民眾給佔滿，完全打不進去。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲由於現場排隊人數眾多，有民眾打趣抱怨「這些人是都不用上班喔？」。

由於現場排隊人數眾多，有民眾打趣抱怨「這些人是都不用上班喔？」，也有民眾因見到如此人潮，擔心群聚會發生事情，但仍繼續排隊；而沒排到號碼牌的民眾，有些火氣直說「商品又不多」。無論如何，免稅商品的超強吸引力，都讓在場排隊的民眾甘願遠道而來、耐心等待。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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