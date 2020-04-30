OL曝激省套餐「一頓不到10元」　網實測認證：這樣好吃...租屋族眼睛亮了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／周亭瑋報導

現在小資族群當道，在無法開源之際，只好咬牙從生活、飲食下手。一名女網友就曝光超省錢吃法，引起熱烈討論，PO文不僅讓眾網友驚呆，還釣出大票同路人，熱情分享自製菜單。

女網友在「爆廢公社」提到，「這是我當學生時的省錢套餐，現在出來工作了，有錢還可以打顆蛋。紫菜湯10入27元；而大燕麥片一罐110元，至少可以吃個2個月。」

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只見滿滿一碗中包含大燕麥片、紫菜湯及鮮雞蛋，平均一頓花費不到10塊錢，除了省錢、省時間，她也不禁笑說，「主要這樣蠻好吃的，而且現在裝牙套不能吃硬的，米又太大包，煮飯要等很久。」

▲看起來真的蠻好吃的。（圖／翻攝自爆廢公社）

女網友還提到，以前租屋處沒冰箱，什麼都沒辦法買，只能選擇不用冰的食材，所以紫菜湯包加麥片就此誕生。沒想到，不少人也嘗試過類似吃法，直呼「以前常這樣吃」、「我喜歡把燕麥片加熱水，像吃粥一樣，再配脆瓜」、「我也這樣吃過耶，可以順便減肥」、「麥片我在藥局買85元」、「我也這樣吃」、「我之前是加四季豆、番茄跟蛋在裡面，最後加鹽巴調味超好吃」。

而許多人看完心有戚戚焉，忍不住也分享自己的省錢吃法，「全聯吐司37元+特價美乃滋17元，撐好幾餐」、「滷味店兩包麵20元，一個菜15元，35塊一餐」、「7-11土司佐7-11酸黃瓜醬吃三餐」、「自助餐30元一餐」、「省錢套餐：吃爸媽家的」。