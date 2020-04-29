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裝潢統包商曝「錢櫃建材真相」：超級不敢相信，又不是民國70幾年

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錢櫃林森店被一把大火燒成廢墟，5條人命葬送於此。（圖／消防局提供）

▲錢櫃林森店被一把大火燒成廢墟，5條人命葬送於此。（圖／消防局提供）

圖文／CTWANT

26日台北市林森錢櫃KTV發生大火，共計5人死亡，事後更被爆出相關消防設備全被店家關閉，引起外界不滿。一名裝潢統包商在PTT發文表示，錢櫃屬於甲種娛樂場所，消防與建材標準應該非常高，所有的裝潢建材正常來說拿火去烤去燒都不應該輕易起火。

原PO在PTT發文透露「營業場所的櫃體、傢俱依據不同場所法規不同，沒有防火、耐燃，至少也要防焰，也就是閃燃情況下幾秒鐘，只能表面有點變形、變色，但不能燒起來，每個獨立空間一定範圍內必須要有門窗擊破器、滅火器。當然其他消防設施，依據行業別、使用分區、建物總樓高、位於第幾樓、使用執照規範等都不同。」

一名裝潢統包商在PTT發文解釋防火建材。（圖／翻攝自PTT）

▲一名裝潢統包商在PTT發文解釋防火建材。（圖／翻攝自PTT，下同）

接著他提到，錢櫃屬於甲種娛樂場所，消防與建材標準一定是除了石化、加油站、瓦斯行以外最高，所有的裝潢建材到沙發、櫃子，正常來說拿火去烤去燒，都不應該輕易起火，頂多局部燒毀。如果真的是電池爆炸，這種小型電池，數量只有一顆的（又不是電動腳踏車、電動機車）爆炸，先不說甲種娛樂，一般營業場所都不應該讓一個區域起火，就連住家也不太應該。

再來，如果真的是電池爆炸引燃沙發，那只要將店內沙發拿去測試，倘若沙發沒有輕易被點燃，就代表儲藏室內堆放了其他易燃物。他也透露和工程界朋友閒聊時提到，有可能是大容量塑膠桶裝酒精，但閃燃也應該不至於瞬間融串桶子，雖然火焰蠻像酒精去漬油燒起來。

林森錢櫃惡火奪5命　裝潢統包商分析建材：不該輕易起火

▲原PO直言，如果業者用的是防火材質，火勢不應該延燒。（圖／翻攝自PTT）

但是防火、耐燃、防焰建材，照理來說在沒消防系統下，起火點該燒的東西燒完也會停，而不是蔓延開，到底為何會蔓延？只要是做裝潢裝修水電，到念過相關科系的人，都超級不敢相信會這樣，又不是民國70幾年。」

其他網友紛紛在PO文底下留言「應該沒用防火建材吧」、「ktv最愛的壁紙跟地毯還有包廂都是木門，說啥防火基本上都是笑話」、「如果庫房裡面有泡棉或強力膠就gg，有些機體為了隔音和防水會包起來，那超級易燃」、「這次喪命的人主要是被濃煙嗆死的，不過有濃煙確實也代表有不少易燃的物品，不然燒不起來」。

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