打擊隱形敵人！　美高規格抗疫...重啟末日碉堡、神秘作戰室

▲美國國防部五角大廈深藏一個作戰會議室。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）衝擊美國，根據以色列《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）26日報導指出，美國國防部重新啟動位於五角大廈（The Pentagon）神秘「作戰會議室」。這個絕密的會議室（War Conference Rooms），主要對抗擊新冠肺炎疫情決策進行籌畫，只有美國最高級別官員能夠進入。

該報導指出，這個獨家神祕的「作戰會議室」深藏在美國五角大廈，受到特殊嚴密保護的電梯，一層又一層複雜的安保措施，擁有和科幻電影類似的先進技術。

《耶路撒冷郵報》進一步指出，目前五角大廈的「作戰會議室」，正在針對新冠肺炎的疫情的重要因素做規劃。神秘「戰爭會議室」只有少數美國各軍種將領和各個情報安全機構的負責人才能進入，每個人分別負責不同執行任務，舉例，預計傷亡、防疫能力、國際戰爭，甚至是策劃一場戰爭時的其他關鍵對策。

▲美國重啟夏延山核戰碉堡。（圖／翻攝自U.S. Air Force）

疫情當前，美國國防部十分重視預先防範。根據今日俄羅斯（RT）3月29日報導披露，美國北方司令部（NORTHCOM）考量疫情擴散迅速，重新啟動美國末日碉堡，將所有重要國防戰略人員送往距地面610公尺深的夏延山核戰碉堡避難，以便隨時監控別國動向。

夏延山核戰碉堡（Cheyenne Mountain nuclear bunker），位於美國科羅拉多州都市科羅拉多泉的軍事設施及防核碉堡，位於夏延山得名，碉堡內部是花崗岩洞穴，指揮所下面有巨大的彈簧和橡膠墊，能對抗核武攻擊。目前，由北美防空司令部使用，主要功能確保在高強度核戰下，還能保存6千名重要官員生存在其中數個月，指揮反擊戰爭。

▲美國夏延山核戰碉堡只有最高軍事機密人員可進入。（圖／翻攝自U.S. Air Force）

該報導也指出，為了確保疫情不會影響國防，美國北方司令部，以及美國與加拿大的聯合行動部門北美防空司令部，負責監視北美地區上空的導彈和飛行器威脅。指揮官歐蕭尼西在個人社交媒體上表示，「目前一些監控小組的成員，已經從他們所在的位於科羅拉多州彼得森空軍基地的指揮中心，轉移到經過強化的地下碉堡。」至於誰能夠進駐這些地下基地，他自己也無權干涉。