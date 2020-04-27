微軟Surface Pro 7傳會自動關機！　臨時解決方法看這邊

▲微軟Surface Pro 7。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王曉敏／綜合報導

自去年底以來，就陸續有微軟Surface Pro 7用戶反映該機款偶爾會出現待機時自動關機的問題。日前，微軟員工終於在社區論壇上回覆稱該公司正積極調查該情況。而在微軟釋出解決方案前，也有其他用戶分享了暫時解決的方法。

微軟去年推出的Surface Pro 7外型與前代Surface Pro 6幾乎相同，但在連接埠方面，取消了一個Mini DisplayPort，改以USB-C替代，實用性更佳；硬體方面，Surface Pro 7搭載了第10代Intel處理器，有了一定程度上的效能提升。雖然用戶對Surface Pro 7評價普遍不錯，但自去年底來，便不斷有用戶反映其偶爾會出現的「自動關機」情況。

目前在微軟社區論壇上已有超過600位用戶反映自己遇到相同的問題。其中一名用戶指出，情況有可能發生在他正在使用設備時，「我稍微暫停執行任何操作30秒至1分鐘，它就會自動黑屏並關機。我按下電源鍵後，它會像沒事一樣正常開機，但關機前我開啟的任何網頁、視窗都會完全不見。」該名用戶表示，自己已嘗試重啟、更新作業系統、運行診斷，「但至目前為止，沒有任何方法可以解決。」

時隔數個月，微軟於本月中旬終於正面回應稱該公司正就相關問題「積極調查」。微軟目前尚未釋出更新，有用戶稱可以透過更改睡眠設定，但有部分用戶表示仍無法解決問題。

據科技網站《Windows Latest》報導，Surface Pro 7自動關機的狀況可能是硬體方面的問題，也極有可能與特定韌體或顯示器技術有關，另有說法稱，其與英特爾的PSR（Panel Self Refresh）節能技術有關。但無論如何，目前已有一些透過Intel軟體的暫時解決方法，做法如下：

1. 開啟Microsoft Store

2. 搜尋「Intel顯示晶片控制中心」（Intel Graphics Command Center）並安裝（免費）

3. 禁用Panel Self Refresh選項

另有用戶提供將顯示驅動程式改為Microsoft基本顯示卡及更新Intel顯示驅動等。