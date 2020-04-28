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月薪上看10萬元「每年特休11天」！AIA友邦人壽宣布：擴大招募保險電銷專員

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▲AIA友邦人壽擴大招募保險電銷專員。（圖／AIA友邦人壽提供）

▲AIA友邦人壽擴大招募保險電銷專員。（圖／AIA友邦人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情重創全球經濟，台灣防疫控制得當，卻仍有許多行業受到衝擊，甚至有裁員或無薪假的情形。AIA友邦人壽28日宣布，公司將擴大招募保險電話行銷專員，受資遣或無薪假影響的勞工與上班族，可將危機視為轉機，利用此時期審慎考慮轉換跑道，為自己創造工作與財富成功的機會。

行政院主計總處公布，3月份失業率上升到3.72%，連續兩個月走高，甚至有專家學者預估就業市場可能持續低迷到年底。AIA友邦人壽總經理侯文成表示，生活中從來不缺風險，面對人生職涯分岔口，不妨勇敢做出可以讓自己生活與經濟都更上層樓的決定。

侯文成說，若希望能保有傳統穩定的工作性質，又能透過自己努力創造高收入，保障自己未來工作權不再受到影響，保險電話行銷行業是很好的選擇，無論經驗高低與背景差異，只要按部就班，做好時間管理，都有機會在保險電銷這行業闖出一片天。

轉換跑道或挑選工作時，最佳的期望便是找到勝任的工作，又能符合未來經濟發展趨勢。侯文成進一步指出，金融保險業是台灣經濟發展產業鏈中重要的一環，一向被視為職場「金飯碗」；老年化社會對於醫療與退休生活的保險商品有高度需求，而AIA友邦人壽長期為此設計具保障核心價值的醫療險、傷害險及還本型保險等商品，更具保險產業發展與競爭力。

▲AIA友邦保險，AIA友邦人壽。（圖／路透社）

▲AIA友邦保險。（圖／路透社）

AIA友邦人壽電銷專員超過半數擁有3年以上年資，除享有基本薪資2.5萬元、良好的員工福利與優渥的業務獎勵外，並透過持續且完整的教育訓練，培養專業保險知識及銷售技巧。

電銷專員與一般業務員何等不同？AIA友邦人壽表示，電銷專員無需自行開發客戶，由公司提供依《個資法》合法取得的準客戶名單，協助電銷專員創造更高的收入。

根據AIA友邦人壽內部統計，擁有6個月以上資歷的電銷專員，平均月收入為5萬元；年資1年以上者平均月收入更可達10萬元以上。在基本福利方面，AIA友邦人壽電銷專員享有如優於勞基法的每年11天特休假、2天的家庭照顧假、季獎金、三節獎金、勞健保、保障多元的員工團體保險及包含海外旅遊的各項競賽獎勵。

至於工作面試，基於疫情期間的安全性，AIA友邦人壽電銷中心相關面試與培訓也改成視訊方式進行。工作環境部分，除了職場公共區域每小時進行清潔消毒，每周則就辦公空間進行大消毒，更於職場安排專職護理師隨時提供健康諮詢；另外，公司也不定期舉辦活動，例如零食與餐廳下午茶等，增添外商公司的工作樂趣與文化。

 
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