正妹追千里求復合！反遭「初戀男友指控追殺」　委屈自揭始末…網罵翻：活該

▲北京女孩在紐西蘭被前男友指控，無法回國。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

截止4月27日，一位北京女孩在紐西蘭遭到前男友指控，已在當地滯留191天，目前仍無法回國。去年10月，她因為被分手，情緒失控發了一些訊息，並千里追愛，沒想到卻遭前男友指控「死亡威脅」罪，在紐西蘭被警方逮捕。對此，她委屈表示，自己只是情侶間吵架的氣話，並未想要殺害男友。

據《紅星新聞》報導，2019年5月，郭女和相戀6年的康姓男友打算來紐西蘭旅遊。沒想到，兩個人竟然在飛機上大吵了起來，令人意外的是，在入境過海關的時候，康男竟表示，「不認識她，兩個人不是一起來的。」

因為兩人紐西蘭的居住地是寫了對方姐姐家，男友又直接在海關面前不承認兩人關係，郭女最終被遣返回國。此後，康男留在了紐西蘭的姐姐家，現在仍在姐姐的公司工作。

郭女回到北京後，對男友的行為特別生氣，氣憤之下就給對方發了偏激的訊息。其中一條訊息顯示，「我已經活夠了，你全家人都得陪葬，你最好不要和我成為仇人，否則我會用100種方法殺死你，我要埋葬你全家，問你最後一遍，你想死嗎，死也要死在一起。」

▲她網路求助。（圖／翻攝自紅星新聞）

2019年10月8日，她因為放不下這段感情，再次飛到紐西蘭，「這趟旅行的目的是試圖挽回男友的心，哪怕是分手，我也希望當面說明白。」到達紐西蘭後，郭女來到康男住處的門口守候，依舊遭到對方拒絕。

沒想到，10月19日的晚上，郭女突然被紐西蘭警方逮捕，還被指控 「死亡威脅」罪。警方趕到後告訴她，康男已經申請了禁止接觸保護令，並報案稱「郭女是來追殺的」。據悉，這樣的罪名在紐西蘭屬於重罪，最高可判7年徒刑。

對此，郭女委屈表示，「在這段感情中，自己是初戀，比較黏對方，是我放不下。」她承認，自己說過一些過激的話，「來紐西蘭就是為了挽回，但是愛有多深，就對男友有多失望。」

目前，本案已經經歷了3次開庭，仍遲遲沒有進展，加上紐西蘭疫情的原因，審理一直被推遲。郭女心酸表示，自己身上的錢快花完了，但回國的日子依舊遙遙無期，「有一次自己甚至動了輕生的念頭，想自殺，結果警方把我送到了醫院。」目前，已經有華人法律援助人士對此案介入幫忙。

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