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為愛而生！和另一半吵架…「世界秒崩塌」星座Top4　雙魚爆哭停不下來

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滑手機,哭哭,分手,被拋棄,情侶吵架。（圖／記者李佳蓉攝）

▲你也是超玻璃心的雙魚，感情出問題就爆哭的類型嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／亞提米斯

每個人的人生當中對於許多事總是會有很多不同的比重和不同的思考，愛情在一些星座的心裡頭總是佔有著很重要的位置，只要感情一出問題，生活上頭就很容易跟著出很大的狀況，有些人為因為感情問題而弄得食不下嚥或暴飲暴食，也有的人是連睡覺都很難睡，或者是一直痛哭流淚不停，搞得生活整個都失序，好像人生從此就失去的希望一樣，究竟哪些星座的人比較容易有這種狀況呢？一起來看看吧！

第4名：獅子座

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一時的不愉快會讓獅子座想短期放棄人生，只想玩樂尋求一點慰藉。很多獅子座在愛情出問題的時候，心情煩悶第一選擇就是找朋友出來逛街、吃飯、喝酒作樂、唱歌狂歡，至於工作和生活都可以暫時性的取消不理。

「心情不好就是我最大」，加上獅子座很重視愛情這件事，因此也讓獅子座整個人在面對愛情出問題又搞不定的時候，只好找朋友訴苦，越是難解的愛情問題會讓獅子座玩得越瘋，生活要回到正軌恐怕就得要花上一段時間了。

第3名：雙魚座

總而言之就是眼淚和酒。雙魚女可能會比較偏向連哭數場停不下來，特別是很受傷的情形下，很多雙魚女會哭到眼淚不止，多愁善感嚴重一點的，看到什麼都會想起很多回憶，哭到讓生活都失去了向前的動力。

雙魚男就不見得會是一直哭，眼淚是種點綴，不過很多雙魚男會選擇喝悶酒，喝完後再哭一哭，整個生活容易在宿醉和悲傷的包圍當中過著，原本的正常愉快作息也消失無蹤，只有等待情傷或感情問題過去，才會恢復正常。

辣,噴火,生氣,胃食道逆流。（圖／本報資料照）

▲處女座若無法處理這場大風暴，可能會面臨神經線斷裂的狀況。（示意圖／資料照）

第2名：處女座

處女座的人把戀愛看得很重，天生有種喜歡服務別人或照顧別人特性的處女座，會全心全意的去奉獻很多，然而天生神經線就比較細的他們，遇上了愛情的風暴發生時，短時間內還能夠暫時應變，但是卻不太有辦法處理受壓迫的情緒問題。

如果這場風暴範圍太大，處女座會有面臨神經線斷裂失控的情況，原本還能夠理性以對的生活，往往就會因此而崩潰，整個生活一片混亂之外，情緒也容易持續保持在歇斯底里的狀況，像是一摸就會爆的炸藥，相當可怕呢！

第1名：巨蟹座

巨蟹座的人對於愛情總有一份別人看不到的重視，這種重視是非常內化在心裡頭，對於對方的存在有一股強烈依戀感的情緒，平常可能會表現得很家常化或很簡單的相處，嘴上不說卻總是關心很多，因為真的愛上了就把對方看得很重。

很多巨蟹座因此就把對方當成了世界的中心去看待，愛情成了生命當中極為重要的一個部份，不管是做什麼事都會跟愛情、跟另一半有關，愛情只要一旦出了問題，世界就失去了重心，做什麼都沒意義，心情如爆跌的股票一樣，整個人都感覺失去了生存的價值。

本文作者：亞提米斯，星座塔羅專欄作家，亞提米斯相信：每個人都能夠掌握自己的命運、開創自己的未來。美好的未來永遠是要靠自己去開拓的，只要用對方法，幸福就離我們不遠。

本文經授權轉自：月光下的占星塔羅

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