日政府應對疫情反應慢「優先順序不明」　專家怒批：臨時抱佛腳！

▲日本政府挨批「臨時抱佛腳」。（圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

日本新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重，由於政府處理疫情的反應緩慢，飽受國內民眾的批評；在日本部分民調中，首相安倍晉三的支持率僅剩30％，直到2月底才宣布要求各級學校關閉一段時間。對此，曾擔任內閣官房國家戰略室高級政策調查員的田中信一郎批評，日本政府的防疫應對措施有如「臨時抱佛腳」。

田中信一郎近日接受《共同社》專訪時直言，自從1月國內出現確診病例以來，至今仍然不知道政府最重視的是人命呢，還是避免對經濟的影響？在優先順序並不明確的狀況下顧此失彼，兩邊都沒做好。

田中信一郎表示，如果政府有重視防疫措施，就應該派官房長官菅義偉來發號司令，舉內閣全員之力應對，但最先被推到前線的卻是厚生勞動省大臣加藤勝信，他將新冠病毒當成一般流感等現有傳染病來應對，是造成錯誤的第一步。

▲日本首相安倍晉三。（圖／路透）

田中信一郎指出，當時為了避免中國國家主席習近平訪日、東京奧運會和其他賽事受到影響，在危機處理上相對落後，對於中國疫情蔓延的情況也過於輕視。

田中信一郎還提到，政府應該要一開始就要做好最壞的打算，所有政府部門應該要事先制訂好周密的應對方案，但是政府在緊急事態宣言後，才被迫應對停業補償和國民生活費不足的問題，這樣子的作法完全是臨時抱佛腳。

田中信一郎認為，政府應該以人命為最優先、全面運用特措法框架，發布對設施使用限制的「要求和指示」，應該要不吝嗇動用財政撥款，徹底做好應對措施，接下來的兩三週將是成敗的關鍵。