新冠病毒超頑強！完全無症狀但「採檢一直不轉陰」…最長達70天

▲新冠肺炎傳染性極強。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

隨著武漢重症病例和危重病例雙雙實現清零，大陸本土新冠肺炎疫情已經基本得到控制。不過，湖北還有30多人長期核酸不轉陰，這部分「常陽患者」的困擾仍然存在。據悉，「常陽患者」中有一部分是從未轉陰的患者，也有一部分是轉陰後又「復陽」的患者。

核酸不轉陰就仍需隔離

據《第一財經》報導，在新冠病毒的治療過程中，大陸專家發現，部分病人出現超長排毒期，有一部分患者的排毒期長達50-60天，最長的排毒期可達70天，這部分病人的隔離和治療引起疫情防控後期階段的關注。

中央赴湖北指導組專家組成員張伯禮院士日前在上海的一場新冠肺炎防治探討會上指出，部分無症狀感染者核酸檢測長期呈現陽性，令專家感到困惑，但在對患者體內病毒進行培養之後結果發現，一些患者體內的病毒是「死病毒」，即病毒死亡之後，「屍體」碎片留在人體內形成基因片段。

上海首批援鄂醫療隊隊長、上海市第一人民醫院副院長鄭軍華認為，「我們認為常陽患者具有傳染性的可能性不大，但仍需繼續隔離觀察，至於何時能解除隔離，要看病毒是否長期存在，是否可能與人共存。」

徐州醫科大學附屬醫院感染性疾病科主任醫師顏學兵教授表示，「雖然一些觀點認為這種『常陽患者』的傳染性不大，但是理論上核酸檢測陽性，就提示體內仍有排出病毒的可能性，雖然未必需要治療，但是仍有隔離的需要。」

「常陽患者」何時才能回歸正常的生活引起社會的廣泛討論。顏學兵認為，如果在沒有症狀的前提下，這部分「常陽者」可居家隔離，他們也渴望回歸家庭生活。他還表示，把這部分人群稱為「患者」也有待商榷。

目前對於「常陽患者」的傳染性的瞭解仍然非常有限，在武漢，醫生仍然採取謹慎的措施，對這些病人給予隔離觀察。根據大陸國家衛健委最新版的診療方案，出院標準必須是連續2次核酸陰性。北京大學第一醫學院副院長李海潮教授表示，「如果核酸陽性，那麼哪怕其他的情況再好，都得留院繼續觀察。」

▲新冠肺炎擴散全球。（圖／路透）

二次感染和慢性風險

金銀潭醫院院長張定宇承認，這種隔離措施可能有「過度」的嫌疑，尤其是對於那些檢測結果顯示不具有傳染性的患者，但出於對公共安全負責的態度，對這些病人進行隔離的措施仍然有必要。

中南醫院副院長趙剡表示，在他所在的醫院，核酸檢測呈陽性的病人仍然被要求繼續在醫院隔離觀察，「這是出於對潛在風險的考慮。」此外，他認為，已經感染過一次新冠病毒的患者，不會再次被感染。

中南醫院院長袁玉峰表示，一些患者體內表達了高水準的抗體，但核酸檢測也仍然顯示陽性，這表明有抗體並不意味著未被病毒感染。

世衛組織也在4月25日重申，尚無證據表明產生了新冠抗體便可使人免受「二次感染」。該組織表示，如果適應性免疫應答足夠強，則可以阻止病情發展為重症，或防止同一病毒的「二次感染」。但迄今大多數研究表明，一些患者血液中的抗體水準非常低，由此推斷，細胞免疫可能對病人的康復也至關重要。

對於「常陽患者」是如何產生的，北京世紀壇醫院感染科副主任醫師苑曉冬教授表示，「當免疫反應激烈，一方面可以很快殺死病毒，但也會對自身細胞產生傷害，在臨床上，一些重症患者核酸轉陰時間反而較短，輕症患者由於免疫反應不激烈，轉陰時間會更長，可能是人體免疫與病毒之間形成了微妙的平衡關係。」

李海潮認為，對於產生抗體並且康復的病人而言，他們再被感染的幾率幾乎不存在，「根據現在流行病監測到的病毒變異，病毒抗原性的變化不是很大，所以患者體內產生的抗體是有保護性的，基本沒有再次感染的可能。」

李海潮表示，定期監測排毒量可能會對這些「常陽患者」的傳染性做出進一步的判斷；如果仍然繼續排毒，那麼可能要對這部分的患者制定特殊的公共衛生政策。

不過，上海市公共衛生臨床中心感染與免疫科主任醫師盧洪洲表示，新冠病毒不太可能像乙肝病毒或者愛滋病毒那樣被人類長期攜帶，對於新冠的「常陽患者」不建議進行長期的隔離。

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