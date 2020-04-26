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當當網「夫妻奪權」新高潮！李國慶硬闖公司「搶公章」自稱當選董事長

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▲▼當當創始人李國慶（右）與其妻俞渝（左）。（圖／翻攝自微博）

▲當當網創始人李國慶（右）俞渝（左）。（圖／翻攝自微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸圖書購物網站「當當網」的創辦人李國慶、俞渝夫妻再爆奪權醜聞！先前被踢出公司核心的的李國慶26日率人闖入辦公室，搶走了數十枚公章，稱自己在臨時股東會當選董事長，負責公司經營管理。當當網也證實，李國慶搶走了數十枚公章，目前已經報警，相關印章即日起作廢，並且強調，李國慶無權召開股東會。

根據陸媒報導，李國慶26日突然闖入當當網辦公室，搶走了了數十枚公章、財務章，並在公告欄貼出《告當當全體員工書》，稱俞渝只是董事，無任何職權，自己已當選董事長，負責公司經營管理。

▼當當網員工爆料，李國慶闖進公司。（圖／翻攝微博）

▲▼當當網「夫妻奪權」新高潮！李國慶硬闖公司「搶公章」自稱當選董事長。（圖／翻攝微博）

《告當當全體員工書》隨後也流傳到網路上，內容提到，李國慶已於4月24日依法召開臨時股東會，李國慶當選董事長與總經理，全面接管公司。俞渝僅為董事，無任何職權。

事件爆發後，當當網也發出聲明，證實李國慶在26日上午9點34分夥同5人，闖入當當網辦公區，搶走幾十枚公章、財務章，公司已經報警，「當當網以及關聯公司公章、財務專用章失控期間，任何人使用該公章、財務專用章簽訂的任何合同、協議以及具有合同性質的文件或其他任何書面文件，公司將不予承認，公章、財務章、財務部門章即日作廢。」

▲李國慶貼出《告當當全體員工書》，稱自己當選董事長。（圖／翻攝微博）

▲▼當當網「夫妻奪權」新高潮！李國慶硬闖公司「搶公章」自稱當選董事長。（圖／翻攝微博）

當當網還強調，公司的業務將照常進行，員工及管理團隊一如既往、努力為讀者提供優質服務。而有關《告當當全體員工書》中所提的股東會決議結果，當當網指出，李國慶無權召開股東會。

當當網成立於1999年11月，由俞渝、李國慶夫婦聯合創立，是大陸知名的圖書購物網站，近年積極轉型，販賣的內容擴及到美妝、服裝、3C等各項商品。2010年12月，當當網於美國紐約證券交易所掛牌上市，成為中國第一家在美國上市的B2C網路商城，高峰時市值曾接近30億美元。

2019年2月李國慶突然宣布離開公司，並在數月後接受採訪，表示自己被俞渝「逼宮」被迫離開，講到一半還暴怒摔杯子。

訪談曝光後，俞渝也發文反擊，指李國慶從家中拿走1.3億元人民幣，其中包含雙方父母的存款，而且李國慶還包養同性戀情人，患有梅毒，一直以來都沒照顧兒子。

李國慶後來也發文回應，指俞渝的指控是「狗急跳牆，工作撕逼虛構事實，私生活更是意淫。變態，精神病患者。我為兒子忍了23年」並聲稱握有俞渝在國外當別人小三的證據。

▲當當網以販售圖書發家。（圖／當當網）

▲▼當當網。（圖／翻攝自當當網）

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