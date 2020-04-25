亂傳恩主公有確診病例…女網友影射「醫護撤離中」！衛生局闢謠：妳已經觸法

▲恩主公醫院為防疫在院外設置「負壓隔離檢疫站」。（圖／恩主公醫院提供）

記者陳雕文、莊智勝／新北報導

新北市三峽一名女網友在臉書地方社團PO文，指稱恩主公醫院內疑似傳出新冠肺炎確診病例，更影射院內醫護人員正在準備撤離，還Tag新北市議員蘇泓欽，引起眾多網友恐慌。對此，新北市衛生局稍早作出澄清，恩主公醫院並未淨空，該名網友散布謠言已經觸犯傳染病防治法。

該名女網友在臉書社團「我是三峽人」PO文，「快訊，三峽恩主公醫院廣播，有疑似確診病例」，還Tag市議員蘇泓欽。散播謠言的該名女網友還在各大臉書地方社團內表示，聽到三峽恩主公醫院廣播，疑似有確診病例，更影射目前醫院正在撤離醫護人員，「一堆人在清空！」

該則PO文曝光後立即引起民眾恐慌，遭到Tag的蘇泓欽更是一頭霧水，經與衛生局連繫確認後，證實該名女網友所述並非事實。衛生局稍早澄清，恩主公醫院並未進行院內淨空，該名網友的行為已經觸犯傳染病防治法第63條，最高可開罰300萬元。

目前該名女網友已經刪除PO文，但三峽警分局接獲通報後正在全力追查身分，並請她到案說明，同時呼籲民眾切勿散播任何有關疫情的不實訊息，違者可依傳染病防治法第9、64-1條，處10萬至100萬元罰鍰；若情節嚴重，將依第63條最高開罰300萬元。

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▼女網友在臉書社團中散播不實謠言。（圖／記者郭世賢翻攝）