「手快抽筋」重機騎士「放雙手3秒」被檢舉開罰1萬8　法官：應停車休息

▲ 手快抽筋大型重機「放孤輪」3秒，鄭男他主張因握把手太久快抽筋，才暫放放鬆雙手。（圖／示意圖與本案無關／記者張慶輝攝）

記者郭世賢／基隆報導

2018年7月新北市汐止區大同路一段，一名鄭姓男子騎乘一輛大型重型機車，因為放雙手「放孤輪」離開手把約2到3秒，被旁邊的汽車的行車記錄器拍下向警方檢舉，警方以危險方式駕車裁罰1萬8千元，鄭男他主張因握把手太久快抽筋，才暫放放鬆雙手，提起行政訴訟。

基隆地院受理後，法官表示，騎車累了，應停路邊休息，「危險往往在一瞬間」，駁回他的請求打臉鄭男。鄭男主張，他因騎車通勤，放雙手時，因手臂感覺即將肌肉痙攣（抽筋），在確認前後並無車輛，不需為變換方向、煞車做準備，所以暫放雙手並進行放鬆約略2秒後，非刻意做出此動作，並非危險駕駛行為。聲明原處分撤銷。

判決書指出，鄭男2018年7月26日9時許，騎乘大型重型機車行經新北市汐止區大同路一段時，因雙手均離開把手，經勘驗民眾檢具違規影片向新北市汐止警分局檢舉影片，鄭男將雙手放離開機車把手約3秒，當時前後雖無車輛，該路段僅有左右2車道。

但檢舉人車輛係位機車右後方，距離非遠，機車右前方也有機車正在騎乘行駛，鄭男將雙手放離開機車手把，可能無法掌控方向，甚至可能導致平衡不穩而翻車情況，認定將雙手放離開機車把手之時間雖僅約3秒，屬危險行為，依道路交通管理處罰條例舉發，並無不當駁回鄭男之訴。

監理單位表示，「危險駕駛」行為的態樣多端，除在道路上蛇行以外，其他客觀上足認對於其他道路使用人造成生命、身體危害之駕駛都算，鄭男將雙手放下，屬危險行為，於騎乘機車而言，無法立即作為變換方向、剎車或防禦駕駛作準備，當然屬於危險駕駛。



有騎檔車或重機經驗的網友則認為，主要是遇上「討厭2輪的檢舉魔人」，因為放雙手是常常的事，尤其是低趴的跑車，讓自己的腰可以伸展，放雙手時，已經是在減速，因為沒有拉油門，警方使用「危險駕駛」來處罰，太過苛刻。

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