他「在家隔離」太無聊上網買彩券　竟中頭獎「獨得21億元」

▲英國萊恩老爸居家隔離期間，買樂透中頭獎！（圖／達志影像／示意圖）

實習記者任珈萱／綜合報導

在新冠肺炎的襲擊下，許多國家都要求民眾盡量少出門。英國一名男子在居家隔離期間，因為太無聊便在網路上購買彩券，沒想到竟幸運中頭獎，獨得5800萬多元英鎊（約新台幣21億元），讓他成為媒體爭相報導的對象。

根據《每日郵報》報導，萊恩（Ryan Hoyle）是一位單親老爸，和前妻離婚後，獨自帶著11歲的女兒居住在曼徹斯特 （Greater Manchester）羅奇代爾市（Rochdale），職業是木工的他，平常就會買「國家樂透」。最近因為配合國家的防疫政策盡量不外出，於是待在家隔離的萊恩，就選擇用網路購買彩券。

沒想到萊恩這禮拜收到1封郵件，信件內容是通知他於17日那天買的樂透，中了一人獨得的頭獎5836萬6487元英鎊。萊恩老爸在接受採訪時表示，當下他的腦袋真的是一片空白，完全不敢相信，還立馬開車跑去找爸媽幫忙確認這是不是真的。

萊恩說，目前還沒有頭緒想到獎金要如何使用，不過可以確定的是，他母親髖關節的手術費用有了著落，父母也可以提早退休。他說，想在疫情過後，帶著女兒去迪士尼樂園走走，甚至可以買一支新iPhone給她。