清水祖師遶境、佛誕節取消「改捐救護車」　侯友宜：我會親自去感謝

▲ 一年一度淡水大拜拜，百年清水祖師遶境。（資料照／新北市民政局提供）

記者羅婉庭／新北報導

淡水百年大拜拜24日召開委員會後確定取消，每年清水祖師遶境活動，參與者眾多，規模逾2萬人，今年因應疫情，取消車巡、遶境，活動經費改捐救護車。對此，新北市長侯友宜25日表示，他會親自去感謝。

除了清水祖師廟遶境取消外，佛誕文化節也確定停辦，佛誕節也為新北盛大活動之一，因應疫情慈法禪寺配合市府停辦大型活動的防疫政策，改為線上慶佛誕方式，為第一線防疫醫護人員祈福。

對此，侯友宜上午主持因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第47次應變會議表示，非常謝謝這段時間宮廟配合防疫，取消所有大型活動，沒取消的也完全配合防疫作為。清水祖師廟將經費改捐救護車，守護國人，車巡廟遶境取消、新莊的大拜拜也取消了，他稍後將親自前往感謝。

此外，衛生局統整各國疫情再爆發的原因，侯友宜表示，這段時間在新北市連續5天零確診，若扣掉磐石艦那一例，是很多天連續沒有個案，國外的疫情給我們很多借鏡，新加玻、日本、韓國、俄羅斯、美國、巴西，把所有風險原因找出來，總歸於一點，「對疫情太早鬆懈」。

侯友宜表示，目前新北實施的都是有效的防疫措施，要謹記為何國外會再爆發，不要因為連續多天零確診，全國疫情沒有穩定下來之前，都不要對疫情鬆懈。防疫三步驟「戴口罩、勤洗手、保持社交距離」沒有做好，隨時會發生，隨時會再爆發，這是現階段必須保有的心態。