【防疫第一線】新冠肺炎來了！　「胸腔醫新手爸」睡醫院一週不敢回家

▲何建輝醫師穿著全套防護衣。（圖／何建輝醫師提供）

記者嚴云岑／專訪

新冠肺炎來得猝不及防。1月中旬，全台仍沈浸在即將到來的農曆春節假期，病毒已悄悄隨著滲入台灣。傳播途徑未明、發病模式不清，讓身處疫病第一線的醫護人心惶惶。1月底，各醫院因應指揮中心超前部署，成立專責病房，胸腔科與感染科也成了輪值首選。2月初，在北部醫學中心工作的胸腔科總醫師何建輝，開始為期一週的輪值，怕把風險帶給出生3個月的女兒，他連續一週睡在醫院不敢回家。

何建輝是全台數百位醫師的縮影，在他的醫院，專責病房是由總醫師與住院醫師抽籤，與主治醫師搭配輪值日夜班。一班為12小時，以一週為單位。按照指揮中心2月公布的採檢標準，在急診第一次採檢陰性者，在二採結果出爐前必須以「疑似確診患」高規格對待，專責病房的照顧，從急診運送到專責病房的那一刻開始。

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何建輝分享，當時每檢查一位病人，隔離衣就要剝除重穿，避免交互感染。而每次醫療處置，包括打點滴、給藥，因為戴了雙層手套，視野與手感都不太好，醫療團隊也規劃採檢順序，將出入病房次數減到最低。而每天的值班工作，除了確認病患情況外，還有無數的公文處理。

▲新冠病毒3D照。（圖／路透社）

「當病患二次採檢都陰性，就代表可出院，這時我們就要開始做一系列的行政盤點，包括防護衣夠不夠？動線順暢嗎？醫療值班室夠嗎？」何建輝說。

而採檢陰性，不代表患者可以馬上出院，須由院方提交採檢報告給各縣市衛生局，等公文下來才能放行，有時公文晚上10點送達，經院方核覆轉交到病患手上時已近半夜，病患出院無處可去，但醫院又需要馬上空出床位，因應臨時送來的急診患者，雙方立場不同，也發生過零星衝突。

何建輝分享切身經驗，一名年輕的疑似病患，在晚上11點多時收到二採陰性通知書，當時已有防疫旅館，但病患卻表示自己住在外縣市，出院無處可去，拒絕出院，雖然後來醫療團隊妥協，讓她住到隔天早上，事後仍收到投訴信函。這項經驗也讓他氣道，「明明就可以住旅館，把資源留給更需要的人」，「這就是台灣廉價醫療長期留下的陋習。」

儘管有負面經驗，但專責病房的暖心事也不少，何建輝表示，許多病患在出院後都會寄感謝函給醫護人員，有些還會留下手寫紙條。

▲新冠肺炎爆發後，全球醫護人員都累壞了。（圖／路透社）

3月中歐美疫情爆發，台灣出現大量返國潮後，醫院除了專責病房，也另外成立輕症專責病房，何建輝也在4月初時照顧到確診病患。「不過，照顧疑似或確診病患，醫護心理壓力一樣大。」何建輝表示，「因為面對疑似患者，你不知道他會不會突然復陽；面對確診病患，則是知道他們身上有病毒，更不能掉以輕心。」

過去在流感季，胸腔科原本就是社區肺炎治療的主要科別，但當時還有一般內科、神經內科等可以分擔，不過新冠肺炎爆發後，因為病毒侵犯部位與影響不明，加上指揮中心政策幾乎「每週一變」，後來幾乎所有醫院都歸由胸腔科、感染科專責負責。

何建輝苦笑道，以10分滿分計算，原本忙碌程度約在7、8分，現在只要輪值到專責病房，幾乎都到9分以上，尤其4月清明連假後，爆量的採檢潮，每天都有20至30名社區肺炎者入院，每次檢疫就要花4至6小時，一天採檢4輪，就佔掉不少時間。現在只希望指揮中心能把獎勵措施訂的更加嚴謹，讓所有參與防疫者，都能拿到「全額」而非「切分」的獎金。