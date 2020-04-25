　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

【防疫第一線】新冠肺炎來了！　「胸腔醫新手爸」睡醫院一週不敢回家

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲何建輝醫師穿著全套防護衣。（圖／何建輝醫師提供）

▲何建輝醫師穿著全套防護衣。（圖／何建輝醫師提供）

記者嚴云岑／專訪

新冠肺炎來得猝不及防。1月中旬，全台仍沈浸在即將到來的農曆春節假期，病毒已悄悄隨著滲入台灣。傳播途徑未明、發病模式不清，讓身處疫病第一線的醫護人心惶惶。1月底，各醫院因應指揮中心超前部署，成立專責病房，胸腔科與感染科也成了輪值首選。2月初，在北部醫學中心工作的胸腔科總醫師何建輝，開始為期一週的輪值，怕把風險帶給出生3個月的女兒，他連續一週睡在醫院不敢回家。

何建輝是全台數百位醫師的縮影，在他的醫院，專責病房是由總醫師與住院醫師抽籤，與主治醫師搭配輪值日夜班。一班為12小時，以一週為單位。按照指揮中心2月公布的採檢標準，在急診第一次採檢陰性者，在二採結果出爐前必須以「疑似確診患」高規格對待，專責病房的照顧，從急診運送到專責病房的那一刻開始。

請繼續往下閱讀...

何建輝分享，當時每檢查一位病人，隔離衣就要剝除重穿，避免交互感染。而每次醫療處置，包括打點滴、給藥，因為戴了雙層手套，視野與手感都不太好，醫療團隊也規劃採檢順序，將出入病房次數減到最低。而每天的值班工作，除了確認病患情況外，還有無數的公文處理。

▲新冠病毒，新冠肺炎，3D照。（圖／路透社）

▲新冠病毒3D照。（圖／路透社）

「當病患二次採檢都陰性，就代表可出院，這時我們就要開始做一系列的行政盤點，包括防護衣夠不夠？動線順暢嗎？醫療值班室夠嗎？」何建輝說。

而採檢陰性，不代表患者可以馬上出院，須由院方提交採檢報告給各縣市衛生局，等公文下來才能放行，有時公文晚上10點送達，經院方核覆轉交到病患手上時已近半夜，病患出院無處可去，但醫院又需要馬上空出床位，因應臨時送來的急診患者，雙方立場不同，也發生過零星衝突。

何建輝分享切身經驗，一名年輕的疑似病患，在晚上11點多時收到二採陰性通知書，當時已有防疫旅館，但病患卻表示自己住在外縣市，出院無處可去，拒絕出院，雖然後來醫療團隊妥協，讓她住到隔天早上，事後仍收到投訴信函。這項經驗也讓他氣道，「明明就可以住旅館，把資源留給更需要的人」，「這就是台灣廉價醫療長期留下的陋習。」

儘管有負面經驗，但專責病房的暖心事也不少，何建輝表示，許多病患在出院後都會寄感謝函給醫護人員，有些還會留下手寫紙條。

▲▼武漢肺炎,新冠肺炎,醫護。（圖／路透社）

▲新冠肺炎爆發後，全球醫護人員都累壞了。（圖／路透社）

3月中歐美疫情爆發，台灣出現大量返國潮後，醫院除了專責病房，也另外成立輕症專責病房，何建輝也在4月初時照顧到確診病患。「不過，照顧疑似或確診病患，醫護心理壓力一樣大。」何建輝表示，「因為面對疑似患者，你不知道他會不會突然復陽；面對確診病患，則是知道他們身上有病毒，更不能掉以輕心。」

過去在流感季，胸腔科原本就是社區肺炎治療的主要科別，但當時還有一般內科、神經內科等可以分擔，不過新冠肺炎爆發後，因為病毒侵犯部位與影響不明，加上指揮中心政策幾乎「每週一變」，後來幾乎所有醫院都歸由胸腔科、感染科專責負責。

何建輝苦笑道，以10分滿分計算，原本忙碌程度約在7、8分，現在只要輪值到專責病房，幾乎都到9分以上，尤其4月清明連假後，爆量的採檢潮，每天都有20至30名社區肺炎者入院，每次檢疫就要花4至6小時，一天採檢4輪，就佔掉不少時間。現在只希望指揮中心能把獎勵措施訂的更加嚴謹，讓所有參與防疫者，都能拿到「全額」而非「切分」的獎金。

ET快訊
法媒批中國「謊言欺瞞世界」　揭武漢死亡神祕數字：還真巧啊
郭采潔暴怒！忍10年又捲入羅志祥情變　深夜20字聲明準備開告
站旁邊講電話！國道警壓制失控男「0作用」　學長下場曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【防疫第一線】「醫師每天補助1萬！」他砲轟條文不清　減薪1/4誰來補？

【防疫第一線】新冠肺炎來了！　「胸腔醫新手爸」睡醫院一週不敢回家

磐石艦疫情「關鍵日揭曉」　陳時中籲別恐慌：有問題面對處理它

好天氣只有今天！周日「雨水彈炸北台灣」　下周二連3天陽光露臉

從臉書實習生變副總！她分享4途徑成為「不踩雷主管」

影／林榮基睡書店承認「無家可歸」　髮上紅漆仍在⋯憂心「下一次台灣人會不會受傷？」

台灣重症10例用呼吸器、3例葉克膜　指揮中心公布數據「為他們加油」

還有一波冷空氣！下周2變天　彭啟明：低壓擾動發展「恐成颱風」

挖「傳染性病事件」羅志祥經典回應扯出2女星！女主持人驚呆：他邏輯怎麼了

德國衛生部長感謝台灣　致陳時中親筆簽名信...全文翻譯曝光

周揚青爆「愷樂有男友」：她裝純情！　開嗆「當砲友的我就不留情面」

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

羅志祥深夜認錯「一次又一次欺騙她」　周揚青分手驗性病「直接點名愷樂」！

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

安心亞切割羅志祥「曾經的緋聞是誤會」　「狼人殺女神」梁以辰尷尬：我也是個外人...

男大生機車違停「師暴怒膠帶纏車」　雙方互嗆飆罵...意外引校際爭戰！

DIY超人氣台灣小吃「鹹酥雞」　口感外酥內嫩搭九層塔絕配！

虞書欣模仿孔雪兒停不住 網友笑炸：太傳神！！

白熊薩摩耶初遇3個月小奶貓！　興奮幫舔毛：歡迎你來們家❤

《康熙》柏翰求婚10年女友成功！　錄下100次「妳願意嫁給我嗎」

【防疫第一線】「醫師每天補助1萬！」他砲轟條文不清　減薪1/4誰來補？

【防疫第一線】新冠肺炎來了！　「胸腔醫新手爸」睡醫院一週不敢回家

磐石艦疫情「關鍵日揭曉」　陳時中籲別恐慌：有問題面對處理它

好天氣只有今天！周日「雨水彈炸北台灣」　下周二連3天陽光露臉

從臉書實習生變副總！她分享4途徑成為「不踩雷主管」

影／林榮基睡書店承認「無家可歸」　髮上紅漆仍在⋯憂心「下一次台灣人會不會受傷？」

台灣重症10例用呼吸器、3例葉克膜　指揮中心公布數據「為他們加油」

還有一波冷空氣！下周2變天　彭啟明：低壓擾動發展「恐成颱風」

挖「傳染性病事件」羅志祥經典回應扯出2女星！女主持人驚呆：他邏輯怎麼了

德國衛生部長感謝台灣　致陳時中親筆簽名信...全文翻譯曝光

台灣保時捷第一季銷售成長近7成　疫情期間新車依舊夯到翻

川普回應「消毒劑注體內」驚世療法！大嘆無奈：只是想看有什麼反應

【防疫第一線】「醫師每天補助1萬！」他砲轟條文不清　減薪1/4誰來補？

蔡詩芸戴花卉飾品散發慈母光　無限扭結設計也能討好媽媽

印地安人承諾多數員工支薪至6月底　其餘球團打算跟進

媽獄中寫信求助「怕她不測」！警溝中拉出方形水泥塊…鑿開見4歲女童屍

唱完KTV直奔旅館！工人趁醉「性侵傳播妹」得逞…賠不起50萬下場曝光

出道11天韓團現身　數十人為拍照全湧上「熱到口罩下拉緊貼」網傻眼

劇組男「時間管理」潛入性侵妙齡女　媽媽愛打牌惹禍！幸福家庭破碎

大聯盟急於復賽很危險　權威名醫警告：球員會受傷

公車疑闖紅燈！女大生騎車遭撞飛 驚恐跌坐地...網怒：新莊299不意外

生活熱門新聞

小豬性病案扯出2女星！她驚：邏輯怎麼了

台鐵車長二採　住院中

羅志祥30秒片瘋傳！男大生實測超衝擊

全聯出招「結帳加速~」婆媽卻崩潰

彭啟明：低壓擾動發展「恐成颱風」

德衛生部長感謝台灣　致陳時中親簽信

台灣重症10例用呼吸器　指揮中心公布數據

網購Switch主機「殺到6千」！貨到他卻笑不出來

林榮基髮上紅漆仍在⋯睡書店「無家可歸」

台灣能否過關？陳時中曝關鍵時間點

從臉書實習生變副總　4方法成為不踩雷主管

羅志祥約砲連累　網哀嚎：老婆逼交第2支手機

好天氣只有今天！周日「雨水彈炸北台灣」

「瑞德西韋」傳臨床試驗失敗　藥廠聲明

更多熱門

相關新聞

美海軍高層要求「羅斯福號」航母艦長復職

美海軍高層要求「羅斯福號」航母艦長復職

美國海軍「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）艦長克勞齊（Capt. Brett Crozier）因艦上爆發新冠肺炎疫情遭到解職，如今被美國海軍高層要求復職，無疑直接打臉海軍前代理部長莫德利。

WHO聯手多國研發新冠肺炎疫苗試劑藥物　美國不參加

WHO聯手多國研發新冠肺炎疫苗試劑藥物　美國不參加

土耳其媒體：台灣是第一個阻擋新冠肺炎的國家

土耳其媒體：台灣是第一個阻擋新冠肺炎的國家

世衛意外刊登草稿　瑞德西韋中國試驗失敗曝光

世衛意外刊登草稿　瑞德西韋中國試驗失敗曝光

百萬人要求辭職　譚德塞安排領袖視訊顯支持

百萬人要求辭職　譚德塞安排領袖視訊顯支持

關鍵字：

防疫第一線新冠肺炎台灣防疫

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥Party Boys名單被扒！

金正恩驚傳已成植物人！手術失敗內幕曝

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

愷樂家中更衣室整排名牌包：老闆送我的

網假裝「明日花綺羅」上傳「羅志祥10mins臉紅片」

羅志祥私約24歲火辣女星「鹹濕對話全曝光」！

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

愷樂聽到「羅志祥戀愛」反應被挖！小S：妳在強顏歡笑

快訊／周揚青直接點名愷樂！

郭采潔捲入羅志祥情變　深夜求撤關鍵字

小豬性病案扯出2女星！她驚：邏輯怎麼了

周揚青發文砲轟羅志祥！Hebe說話了

如果跟張立東交往　Albee：樂意直接喇舌放閃！

台鐵車長二採　住院中

周揚青氣罵羅志祥：活該！　首曝分手前一天狀況

更多

最夯影音

更多
周揚青爆「愷樂有男友」：她裝純情！　開嗆「當砲友的我就不留情面」

周揚青爆「愷樂有男友」：她裝純情！　開嗆「當砲友的我就不留情面」
豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

羅志祥深夜認錯「一次又一次欺騙她」　周揚青分手驗性病「直接點名愷樂」！

羅志祥深夜認錯「一次又一次欺騙她」　周揚青分手驗性病「直接點名愷樂」！

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

安心亞切割羅志祥「曾經的緋聞是誤會」　「狼人殺女神」梁以辰尷尬：我也是個外人...

安心亞切割羅志祥「曾經的緋聞是誤會」　「狼人殺女神」梁以辰尷尬：我也是個外人...

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面