瘋電影／搞鬼　小王莫名其妙死在女醫師家

文／賴賴

瘋言瘋語：

這劇本也太強了，反轉反轉再反轉，結局永遠猜不到，只在一棟民宅的電影，拍攝成本低，劇情新穎且超驚喜的，這編劇太強大了，小成本立大功，不需要任何大牌，太好看了，震撼震撼震撼。

故事一開始，只感覺到沒有美女的一部戲，估計是B級類型，看到最後根本就是A+水準，不論是導演風格，敘事手法，過程沒有一丁點故弄玄虛，聰明的用不同視角去敘述整個故事，於是從不同角度看到事件完全不同的真相，這劇本超超超超強，每一件事情，到底有誰能看到全貌，如果不能，又如何肯定自己視野下的判斷是對的，太有內涵的劇本了啦。

電影有很深的教育意義，這個時期有太多唯恐天下不亂的名嘴，挑撥離間的媒體，自以為正義的鍵盤手，大家都很忙，我們很幸運身在的在一個卑微與世無爭不被重視，卻被當棋子挑釁的環境，練就一身銅牆鐵壁，老百姓善良慈悲喜歡做慈善的台灣，正因為看不到事件的全貌，所以更珍惜所有緣分，希望肺炎疫情解決後，有更多人願意來台灣交朋友。



片 名：搞鬼

英文片名：I See You

類 型：懸疑/驚悚

上映日期：2020-04-10

片 長：97分鐘

導 演：亞當藍道爾(Adam Randall)

演 員：海倫杭特(Helen Hunt) 、 猶大路伊斯(Judah Lewis) 、 強坦尼(Jon Tenney) 、 歐文蒂格(Owen Teague)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：甲上



劇情大綱



連環失蹤案件 是惡靈纏身 還是陰魂不散…



葛雷刑警(強坦尼飾)在發現妻子潔姬(海倫杭特飾)出軌後，夫妻關係降到冰點。葛雷奉命追查一宗離奇的男童失蹤案，案發現場遺留下紅色的小刀，猶如15年前震驚一時的連環兒童綁架案，讓撲朔迷離的案情陷入膠著。



同時，潔姬家中靈異事件頻傳，不但屋頂的腳步聲頻傳、所有刀叉不翼而飛、電視突然自動開關機、牆上合照無端消失、到最後房門甚至會自己關上及反鎖，起初，潔姬以為是青春期兒子康納(猶大路伊斯飾)的惡作劇，但越來越多無法解釋的現象讓她恐慌。令人毛骨悚然的現象和未知的謎團籠罩著這一家人，但有時候真相往往不像眼前看到的那麼簡單…

▲因為母親外遇，兒子顯得特別叛逆。

▲警察丈夫容忍醫師妻外遇。

▲夫妻感情結冰，外遇殺傷力太大。

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