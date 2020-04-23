瘋電影／海上鋼琴師4K數位修復　史詩級的1900傳

文／賴賴





瘋言瘋語：

文青電影，看完許久餘音繞樑三日不絕於耳的美好，宛如閱讀一本小說，非常非常非常好看，故事本身設定感人溫暖深刻，加上所有美侖美奐的視覺和音樂，上流社會的金碧輝煌，服裝造型以及室內裝潢，復古的風格和溫暖，這是一生必須至少看一遍的電影。

故事中的主人翁以悲劇角度出生，以悲劇英雄結束生命，但他的人生卻充滿力量，從最底層的煤礦工到最頂層的音樂家，他游刃於兩處的生活卻不矛盾，他就是遊輪之子，生命觀照他許多，讓他所遭遇的人都是好人，最後的好友更是令人感動，電影中最大亮點不外乎是爵士之父來鬥琴那場戲，真精彩，太經典了，不論是設計安排，視覺呈現，緊湊緊張，勝利的方式也堪稱一絕。

人性溫暖的設計，戰爭時期經濟蕭條，大多數人沒有餘裕去享受，一張唱片一首鋼琴一個故事，儘管沒有帶來歡天喜地的結局，卻重重的溫暖戰時氛圍，這絕對是百年佳作。





片 名：海上鋼琴師4K數位修復

英文片名：The Legend of 1900

類 型：音樂/歌舞、劇情

上映日期：2020-04-17

片 長：02時00分

導 演：吉賽佩托納托(Giuseppe Tornatore)

演 員：提姆羅斯(Tim Roth)

國 家：義大利

語 言：英語

發行公司：海鵬



劇情大綱



每個聽過「1900」演奏的人，都會被深深打動…

豪華郵輪「維吉尼亞號」上，燃煤工人丹尼有天在鋼琴上，發現一名被遺棄的嬰兒。當天正好是1900年元旦，目不識丁的他，於是將嬰兒取名「1900」，並當作自己的親生兒子撫養長大。



丹尼去世後，一直生活在郵輪底層、從未接觸陸地的「1900」，也逐漸長大成人。某個夜晚，他以鋼琴彈奏出美妙樂音，將船上所有人都喚醒了。從此他脫離了暗無天日的船底生活，開始他的表演人生。琴藝精湛的「1900」很快聲名遠播，每個聽過他演奏的人，都會被深深打動，使得愈來愈多的人都慕名而來。他認識了小號手麥克斯，兩人結為好友；爵士大師傑利聽說他的傳奇，更專程上船與他較量…。



多年過去，即使一次大戰開打，「1900」也從未接觸陸地，仍在郵輪上過著演奏的日子。當戰爭結束、郵輪也將報廢，他卻依然堅持要留在船上。從不敢踏上陸地的他，也不聽好友麥克斯的勸告，直到有天愛上了一個女孩，終於興起了靠岸的念頭…。

▲此生交到最真摯的好友，不惜一切來救好友。

▲視覺畫面堪稱史詩格局。

▲唯一愛上的女孩，卻沒有勇氣登陸去找她，因為陸地沒有盡頭。

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