瘋電影／我的粉紅人生　自體免疫系統缺失的18年人生

文／賴賴

瘋言瘋語：

Neflix的家庭電影真實故事，電影操作得不會哭天搶地，反而溫暖成分居多，當作是傳記欣賞，頗有勵志效果，從出生就得面對死亡的孩子，像是一場父母與死神的拔河，18歲的生命歷程，獲得滿滿的愛，這位母親的細心和偉大，真是無人能敵。

單就電影操作前半段，由許多歌曲貫穿，比較像mv電影，後半段，則是開始面對死亡即將來臨的態度的家人力量的支持，感覺是一部沒有加油添醋，但因為是真實故事，所以內容也沒有許多，比較令人感動的是，父母為女兒訓練肺活量，這種親力親為不間斷的復健，延續生命的方式，顯露出母愛的堅強，到最後生命的尾聲，母親崩潰竟然住到精神病院，很酸也很真實，這位母親也道出子女成年的家庭主婦心聲，電影有許多細膩，還不錯看。

片 名：我的粉紅人生

英文片名：The Sky Is Pink

類 型：愛情、溫馨/家庭、劇情

上映日期：2020-04-17

片 長：02時14分

導 演：索娜莉博斯(Shonali Bose)

演 員：琵艷卡喬普拉(Priyanka Chopra Jonas) 、 賽伊拉沃西(Zaira Wasim) 、 法漢阿克塔爾(Farhan Akhtar)

國 家：印度

語 言：印度語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱



18歲少女艾莎查德里（賽伊拉沃西 飾）天生患有自體免疫性疾病，在六個月大移植骨髓後染上特發性肺纖維化，因此造成呼吸困難以及肺功能每況愈下。在所剩不多的生命歲月中，艾莎開始到處演講，告訴大家因為靠近死亡，她才得以發現的人生新意象。電影將透過艾莎的視角講述父母結縭25年的愛情故事及在女兒生病後帶給家庭的挫折與挑戰，充滿歡笑及淚水的人生故事。

▲媽媽不擇手段的來圓滿女兒的需求。

▲得知只剩下半年壽命後，媽媽讓女兒養小狗。

▲全家旅行儲存滿滿的幸福回憶。

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