韓國瑜要4000醫護普篩　醫生怒批「欺騙話術」：我們沒內耗本錢

▲韓國瑜繼昨日後，今日在提醒醫護普篩，但張上淳昨日才稱，情況通常為社區感染嚴峻時才有意義。（翻攝自韓國瑜臉書）

海軍敦睦艦隊爆發群聚感染事件，其中有11名染疫官兵在高雄，高雄市長韓國瑜為了防堵疫情破口，宣布將對高雄逾4千名醫護進行全面篩檢，引爆網友熱議。一名醫師就發文批評是「詐欺話術」，更直言「我們沒內耗本錢」。

韓國瑜繼日前不經中央流行疫情指揮中心，逕自宣布疑似案例，造成社會恐慌，所幸該9人檢測為陰性。韓國瑜昨（22日）再出招防堵疫情，表示接獲第一線人員反映憂心染疫，因此高雄市府準備對4,000名醫護人員全面做採檢，市府準備好了會付這筆費用，等中央衛福部許可下來就可進行。

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韓國瑜今（23日）再提起此措施，宣布將籌措財源，經當事人同意後，對9,000多名醫護及採檢人員全面篩檢病毒，高雄市衛生局長林立人表示，由於篩檢資源和量能為指揮中心統籌，市府已循程序發文給指揮中心尋求協助，若中央許可，將視技術及實務狀況實行。

但事實上，關於醫護普篩問題，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳昨日就指出，該情況通常為社區感染嚴峻時才有意義，台灣目前僅零星個案，且多為境外移入，不會考慮普篩，未來可能改採驗抗體的方式，了解過去是否曾經感染。

關於韓國瑜提出全面篩檢，恆春旅遊醫院麻醉科主任邱豑慶在臉書發直指「對沒有科學背景的人來講，就是個欺騙話術！」，他稱所有檢查都有偽陽性與偽陰性的情況，若把沒感染的病人誤檢為陽性的染疫者，屆時隔離、中斷其工作家庭就學、放大回溯其周邊接觸人群，徒增混亂跟醫療資源空耗，後果不堪設想。

邱豑慶對此表示，「如果普篩醫護，然後把偽陽性的醫護關起來隔離呢？呵呵，那就是人力缺口造成的防疫破口。」且被隔離的醫護仍需複檢採樣陰性才可以出關，他表示自己不介意被關起來公休14天，「但這些日子裡的人力缺口誰來扛？」

邱豑慶提及被誤檢為染疫的醫護人員，除造成人力缺口，其家人更可能遭到歧視或排擠。邱豑慶表示台灣疫情死亡率較低的原因，那就是「在充足的醫療能量下，妥善的照護會明顯影響死亡率。」

邱豑慶最後直接點出，醫護普篩浪費掉的醫療能量，創造出的人力缺口，可能就是疫情反轉的轉捩點。也感嘆「打了前半場的好球，千萬不要吃鍋貼，被人家逆轉勝。我們沒有這樣內耗的本錢。」



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