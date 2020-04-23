曾去的「餐廳、旅宿」都不能公開！違反確診者「公佈原則」最高罰45萬

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎疫情未停，個案資料和活動史公佈一直大有爭議。中央流行疫情指揮中心今（23）日也明確提出「公布原則」，規定公布資訊不得包含姓名、病歷及病史等；個案任職單位是否公開，也必須看該公司協調；可掌握人員名單的餐飲和旅宿、疑似個案及接觸者則不能公開。

針對「個人資料」規定，除了姓名、病歷等相關個資之外，指揮中心也舉例，例如公布某地區國中學生確診， 但該地區只有1間國中，也同樣不能公開。

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而有關「個案活動史」，若是大眾運輸工具及公共場所，有防治需要，原則上就可以公開，但公布前須好該單位進行溝通協調，避免影響其運作及營運。至於在活動地點和場所方面，可掌握人員名單（旅宿業、餐飲業）以追蹤特定名單為原則，不能公開。

指揮中心強調，若有不當洩漏個案資訊情事，將依據《傳染病防治法》第10條及第64條，「政府機關、醫事機構、醫事人員及其他因業務知悉傳染病或疑似傳染病病人之姓名、病歷及病史等有關資料者，不得洩漏」，處以新台幣9萬元以上45萬元以下罰緩。

公佈原則詳細內容如下：

一、 確診個案

1. 有關個案資訊之公開：

公布之資訊不得包含姓名、病歷及病史等，且不能得以辨識個人資料。如公布某地區國中學生確診， 但該地區只有1間國中。

2. 有關個案任職單位之公開：

如確有防治需要，須事先與該公司 /機構進行溝通協調，以避免影響其運作及營運。

3. 有關個案活動史之公開：

（1）大眾運輸工具及公共場所，如有防治需要，原則上公開；公布前，須與該單位進行溝通協調，避免影響其運作及營運。

（2）可掌握人員名單之地點或場所，則以追蹤特定名單為原則，不予公開。如可掌握人員名單之「旅宿業、餐飲業」等，原則上不予公開。

二、 疑似個案及接觸者：以不公布為原則，以免造成不必要之恐慌。

