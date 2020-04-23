新莊299公車疑闖紅燈　女大生騎車遭撞飛！四肢挫傷驚恐跌坐地

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一部299公車疑闖紅燈，撞上當時綠燈左轉的女機車騎士，機車被撞飛，騎士四肢擦挫傷驚恐跌坐地面，經救護人員送醫急救沒有生命危險，整個過程被行車記錄器拍下貼到臉書社團，網友氣憤留言「新莊299不意外」、「紅燈都那麼久了還闖」。

▲戴姓女大生騎機車看到綠燈剛起步要左轉（紅圈處） 。（圖／翻攝自臉書）

▼戴姓女大生遭到闖紅燈的299公車撞飛 。（圖／翻攝自臉書）

20日中午12時，23歲戴姓女大生騎著機車，在新莊區後港一路、建國一路口停等紅綠燈，正當綠燈亮起，戴女起步左轉建國一路，一部由49歲劉姓司機駕駛的台北聯營公車299，從後港一路駛來，疑闖紅燈直接撞上戴女機車。

戴姓女大生被公車撞倒後，機車被撞飛，車廂物品散落一地，四肢嚴重擦挫傷一臉驚恐地跌坐在地，目擊民眾趕緊報案，將戴女送往新莊新泰醫院救治，所幸驚包紮後沒有大礙，警方表示將對闖紅燈部分進行裁罰，後續將調查事故原因及肇事責任歸屬。

整個事故過程被後方機車騎士的行車記錄器拍下，貼到臉書不公開社團，網友氣憤地在底下留言「新莊299不意外」、「紅燈都那麼久了還闖」、「299出了名的兇」、「司機那麼兇，開車也常常貼別人車尾閃燈按喇叭，發生這種事不意外」。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼戴姓女大生被撞飛，四肢擦傷驚恐跌坐在地 。（圖／翻攝自臉書）