　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

老屁孩逼車打人遭「抱頭摔」膝壓制　健身教練起底...亞洲健力冠軍！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼陳姓男子就讀大三體育系，練過柔道，曾獲2019年亞洲杯健力冠軍，目前兼職健身教練 。（圖／翻攝臉書）

▲陳姓男子就讀大三體育系，練過柔道，曾獲2019年亞洲杯健力冠軍，目前兼職健身教練 。（圖／翻攝臉書）

記者陳豐德、陳以昇／新北報導

「你剛剛比的是什麼？」一名男子騎車載著女友，因不滿另一名騎士要他騎車小心點，以為比他中指，怒攔騎士還從車廂拿甩棍企圖攻擊，竟遭騎士用柔道反制壓倒在地，事後雙方互告傷害；原來這名騎士是健力選手，還代表中華隊出賽得冠軍，目前擔任健身教練，男子事後被依傷害、妨害自由、道交條例移送偵辦。

▼老屁孩持甩棍攔車攻擊健身教練遭摔翻壓制，女友一旁慘叫。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

▲▼老屁孩持甩棍攔車攻擊健身教練遭摔翻壓制，女友一旁慘叫。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

就讀大三體育系的23歲陳姓男子表示，19日上午8時許，他騎黃牌重機在萬壽路，那邊是左側是禁行機車道，右邊則是機慢車道，當時騎在機慢車道，左側也有汽車，車流量滿大的；突然46歲程姓男子載著女友高速從他跟汽車中間穿過去，嚇得差一點摔車。

後來陳男加速追上去，在停等紅綠燈時程男怒瞪他一眼，隨即告訴對方「這樣騎車很危險」，還用手勢要對方騎車小心一點，但程男卻認為他比中指挑釁，立刻追上前來逼車攔下陳男，嗆聲「你剛剛比的是什麼？」，還從坐墊下拿出甩棍企圖攻擊陳男。

陳男見狀一把抓住對方，將他給撂倒在地壓制；此時程男女友高8度慘叫道「啊～不要，你幹嘛打他，你手放開！」當下教練也傻了，邊壓制對方邊回說「我打他？他先打我耶？」並要求路人協助報警，程男踢到鐵板當下直說對不起。

原來23歲陳男從國小到高二都是打棒球，因為受傷，高二下開始練身體接觸健力，高三就開始比賽，大三入選中華隊，2019年12月底「亞洲經典健力錦標賽」得到冠軍，現在兼職當健身教練。

▼陳姓男子曾獲2019年亞洲杯健力冠軍，目前兼職健身教練 。（圖／翻攝臉書）

▲▼陳姓男子就讀大三體育系，練過柔道，曾獲2019年亞洲杯健力冠軍，目前兼職健身教練 。（圖／翻攝臉書）

陳男進一步說當下是用柔道技巧「抱頭摔」將對方摔倒，並用「膝壓制」。他表示如果再發生一次類似狀況，可能不會那麼衝動，會改以讓對方失去攻擊能力就好。

我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

影／老屁孩越級挑戰「健身教練」　攔車打人遭1秒反摔…女友高8度慘叫：手放開
 

ET快訊
中職／向桃猿致歉！索沙認了故意丟郭嚴文：與捕手無關
台南新增1官兵確診「9處足跡」曝光！去過成大、百貨公司吃壽喜
《五燈獎》資深主持人病逝！搭檔忍痛證實
3階段「防社區傳染」方案「含封城規劃」　陳時中曝最新進度
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

不甘「被分手」傳給前女友火熱性愛片　「讓你知道後果」渣男遭提公訴

見手機謎樣自拍！無業男「疑妻外遇」猛掐脖：破麻，隨人X　她崩潰：我要離婚

老屁孩逼車打人遭「抱頭摔」膝壓制　健身教練起底...亞洲健力冠軍！

中風病歷婦想回家吃藥反鎖門外　桃園警扮蜘蛛人爬窗解危

盜俊男美女照邀約投資「NBDC幣」　200人被騙損失上億

看準宅經濟高漲　他開假帳號賣「Switch」...1個月騙56人

2搶匪上午持刀行搶大溪服飾店3千元　桃園警下午在龜山逮到人

性侵少女！韓國N號房事件若在台灣…法界：10年重罪

前夫傳張高空遠眺照「感謝妳」　她驚覺不妙報警：他在水塔想跳樓

泰男逾期居留交通違規被抓包　辯「疫情影響返泰時間」

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

曾之喬婚後開聊性事　海芬自爆2年內要完成這件事

吳斯懷「不幸言中」敦睦艦隊出包　網翻出3月關切海軍防疫驚：先知

陳大天爆抄襲IU《Palette》　鬆口道歉：確實有參考他作品

國防部證實磐石艦70人看診5人發燒　立委怒批輕忽「搞得全國雞飛狗跳」

臘腸8+9上身狂敲鐵碗「臉超怒」死亡凝視驚醒爸...網笑：耍流氓？

不甘「被分手」傳給前女友火熱性愛片　「讓你知道後果」渣男遭提公訴

見手機謎樣自拍！無業男「疑妻外遇」猛掐脖：破麻，隨人X　她崩潰：我要離婚

老屁孩逼車打人遭「抱頭摔」膝壓制　健身教練起底...亞洲健力冠軍！

中風病歷婦想回家吃藥反鎖門外　桃園警扮蜘蛛人爬窗解危

盜俊男美女照邀約投資「NBDC幣」　200人被騙損失上億

看準宅經濟高漲　他開假帳號賣「Switch」...1個月騙56人

2搶匪上午持刀行搶大溪服飾店3千元　桃園警下午在龜山逮到人

性侵少女！韓國N號房事件若在台灣…法界：10年重罪

前夫傳張高空遠眺照「感謝妳」　她驚覺不妙報警：他在水塔想跳樓

泰男逾期居留交通違規被抓包　辯「疫情影響返泰時間」

搶先看遊戲內容　療癒RPG手遊《天姬物語》事前登錄活動正式啟動

不甘「被分手」傳給前女友火熱性愛片　「讓你知道後果」渣男遭提公訴

普丁：2月送給中國200萬個口罩　現在中國給了我們1.5億個

友達充實中期營運資金　完成台銀等15家銀行簽署325億元聯貸案

Smart智富／顏炳立：土地、商辦將是房市的抗疫英雄

國軍「上摩鐵」曝光侵隱私？　丹妮婊姐讚爆「陳時中淡定回應」：他格局好大！

重溫屠龍傳說　《Hundred Soul百魂戰記》攜手《龍之谷》推出聯動企劃

醫護iPhone SE購機再折2千！台灣大力挺防疫英雄

客運上口罩線斷了！他轉乘捷運超慌「手扶著給過嗎」　網激推2招神救援

英國死亡數破1.6萬！伊莉莎白女王「低調慶祝」94歲生日　連禮炮都不要

王柏傑「全裸蹲著吃西瓜」　范曉萱一旁叼菸緊盯...超害羞！！

社會熱門新聞

她遭主管性侵！看著男友哭：我很髒，你還要嗎

租屋遇張淑晶　女房客賠8.7萬元

即／男闖員林高中！進教室朝女學生猛捅　送醫治療中

讀國中示愛被打槍！內向高三生又告白遭拒「你死心」砍人

地主媳擁百坪金店面　竟因2萬元遭勒斃棄屍

即／台中男持刀猛刺1女脖子

獨／磐石艦1確診官兵報案　高雄8警居家隔離

陸軍中尉營區輕生　80歲阿嬤聞死訊離世

18歲女學生教室趴睡遭砍　校方回應了

LINE群約到嫩妹　他秒載到摩鐵激戰

不爽小黃違規　騎士報警卻爆衝突

觀音山驚傳火燒車　車內尋獲一焦屍

即／木柵隧道火燒車！濃黑煙狂竄…上班車流嚴重回堵

館長涉妨害名譽出庭　拒付20萬和解

更多熱門

相關新聞

比腕力下一秒GG！清脆一聲「啪」…醫：右手臂斷了

比腕力下一秒GG！清脆一聲「啪」…醫：右手臂斷了

比腕力要小心！一名24歲健身教練因為好玩，跟朋友比腕力，沒想到用力過度，就馬上GG。健身教練表示，比塞過程中突然聽到「啪」一聲，當下感到劇烈疼痛，緊急送醫治療。中國醫藥大學新竹附設醫院利用x光檢查，確診為右上臂肱骨螺旋性移位骨折。

老屁孩越級挑戰「健身教練」　攔車打人遭1秒反摔

老屁孩越級挑戰「健身教練」　攔車打人遭1秒反摔

「香雞城」移師新店2年就說掰　六年級童年回憶全台僅剩1家

「香雞城」移師新店2年就說掰　六年級童年回憶全台僅剩1家

超車自撞竟連孕婦都打！球棒狠K下場曝

超車自撞竟連孕婦都打！球棒狠K下場曝

小吃店暗藏賭場　賭客神回：有保持社交距離

小吃店暗藏賭場　賭客神回：有保持社交距離

關鍵字：

新莊老屁孩逼車健身教練健力冠軍

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

莊人祥：磐石艦確診13官兵「跟女友發生關係」

沒勞保也可改領「1~3萬救助金」

宥勝「全家居家隔離」！擠住露營車當遊民

螢火蟲、人肉滑水道！招待所恐怖玩法

台南女出現症狀　才知與確診者足跡重疊

她遭主管性侵！看著男友哭：我很髒，你還要嗎

早餐店嗆UberEats：嘴巴閉閉乖乖旁邊等　總公司開鍘

張愛雅神預言！　梁云菲熱戀金剛隔1個月分手

巨胸鋼琴正妹「狂晃畫面」瘋傳

即／負油價來了　原油首次跌破0元

金正恩傳命危！心血管手術後狀況差

即／確診海軍急約會！黃偉哲驚曝：女友有可能確診

指揮中心3階段「防社區傳染」方案曝光

帥男醫染新冠肺炎　重生後「面目全非」變漆黑

爺爺營區橫著走？孫曬軍階網驚呆

更多

最夯影音

更多
不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD
加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面