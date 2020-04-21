老屁孩逼車打人遭「抱頭摔」膝壓制　健身教練起底...亞洲健力冠軍！

▲陳姓男子就讀大三體育系，練過柔道，曾獲2019年亞洲杯健力冠軍，目前兼職健身教練 。（圖／翻攝臉書）

記者陳豐德、陳以昇／新北報導

「你剛剛比的是什麼？」一名男子騎車載著女友，因不滿另一名騎士要他騎車小心點，以為比他中指，怒攔騎士還從車廂拿甩棍企圖攻擊，竟遭騎士用柔道反制壓倒在地，事後雙方互告傷害；原來這名騎士是健力選手，還代表中華隊出賽得冠軍，目前擔任健身教練，男子事後被依傷害、妨害自由、道交條例移送偵辦。

▼老屁孩持甩棍攔車攻擊健身教練遭摔翻壓制，女友一旁慘叫。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

就讀大三體育系的23歲陳姓男子表示，19日上午8時許，他騎黃牌重機在萬壽路，那邊是左側是禁行機車道，右邊則是機慢車道，當時騎在機慢車道，左側也有汽車，車流量滿大的；突然46歲程姓男子載著女友高速從他跟汽車中間穿過去，嚇得差一點摔車。

後來陳男加速追上去，在停等紅綠燈時程男怒瞪他一眼，隨即告訴對方「這樣騎車很危險」，還用手勢要對方騎車小心一點，但程男卻認為他比中指挑釁，立刻追上前來逼車攔下陳男，嗆聲「你剛剛比的是什麼？」，還從坐墊下拿出甩棍企圖攻擊陳男。

陳男見狀一把抓住對方，將他給撂倒在地壓制；此時程男女友高8度慘叫道「啊～不要，你幹嘛打他，你手放開！」當下教練也傻了，邊壓制對方邊回說「我打他？他先打我耶？」並要求路人協助報警，程男踢到鐵板當下直說對不起。

原來23歲陳男從國小到高二都是打棒球，因為受傷，高二下開始練身體接觸健力，高三就開始比賽，大三入選中華隊，2019年12月底「亞洲經典健力錦標賽」得到冠軍，現在兼職當健身教練。

▼陳姓男子曾獲2019年亞洲杯健力冠軍，目前兼職健身教練 。（圖／翻攝臉書）

陳男進一步說當下是用柔道技巧「抱頭摔」將對方摔倒，並用「膝壓制」。他表示如果再發生一次類似狀況，可能不會那麼衝動，會改以讓對方失去攻擊能力就好。

我沒有遲到，是時間遲到了！

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