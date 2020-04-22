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台壽ibon線上理賠2.0版　保戶簡單3步驟迅速完成申請

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▲▼台灣人壽網投具多樣商品優勢，提供指紋及臉部辨識便利登入，防疫期間守護民眾保障缺口。（圖／台灣人壽提供）

▲台灣人壽宣布與7-ELEVEN再度攜手合作開發ibon線上理賠，即日起正式推出「便利賠」服務，只要3個步驟即可輕鬆完成理賠申請。（圖／台灣人壽提供）

記者紀佳妘／台北報導

為提供保戶更便利的理賠管道，台灣人壽繼去年10月，提供以拍照方式即可申請理賠的「龍e賠」，並率先取得保險局核准試辦創新服務後，今年2月再與7-ELEVEN攜手合作開發ibon線上理賠，也同樣取得保險局試辦許可，宣布從即日起正式推出「便利賠」理賠服務。

台灣人壽表示，從2012年起台壽首創讓保戶可於7-ELEVEN門市列印理賠申請書及寄件的理賠服務，伴隨著金融科技的發展，現在升級2.0版的ibon線上理賠「便利賠」，讓保戶可以更迅速完成理賠申請。

台灣人壽表示，即日起保戶可全天候在遍布全國5,700多家的7-ELEVEN門市使用ibon便利生活站進行理賠申請，只要簡單3個步驟就能完成。首先是依ibon引導線上填寫申請資料；第二，事務機掃描上傳申請文件。

第三，到櫃台免費包裝寄送，即可在線上完成理賠申請，而台灣人壽在同步接收到理賠申請資料及影像後，會立即進行理賠審核與給付，不再因為郵寄時間而延誤理賠。

另據金管會保險局統計，目前已核准5件試辦，除了台壽ibon線上理賠申請外，還有國泰人壽電子不給付函、中國人壽行動投資身分認證、台壽理賠影像送件及11家保險公司運用保險區塊鏈技術申請試辦「保全／理賠聯盟鏈」服務。

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