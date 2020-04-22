外幣保單前2月保費進帳980億　美元買氣回溫1成、人民幣大減7成

▲根據金管會統計，外幣保單今年前2月新契約保費收入為979.98億元，較上年同期衰退3%。（示意圖／123rf）

記者紀佳妘／台北報導

外幣保單銷售兩樣情！金管會公布2020年前2月外幣保單最新銷售情況，外幣保單新契約保費收入為979.98億元，較上年同期衰退3%，其中人民幣、澳幣持續退燒，分別年減69%、44%，但美元保單成為唯一逆勢成長的外幣保單，年增11%。

根據金管會保險局統計，今年前2月外幣保單商品最新銷售狀況，外幣保單新契約保費收入為新台幣979.98億元，較去年同期衰退3%，其中投資型保險折合約新台幣262.82億元、占比27%，傳統型保險折合約新台幣717.16億元、占比73%。

觀察今年前2月外幣保單銷售狀況，其中投資型新契約保費收入前3名依序為法國巴黎人壽、國泰人壽和安聯人壽；傳統型則是南山人壽、國泰人壽和新光人壽。

另從幣別來看，截至今年2月底，美元新契約保單保費收入30.48億美元，年增11%，其中投資型外幣保單新契約保費收入為7.44億美元，較去年同期小幅減少1%；至於傳統型則來到23.04億美元，則較去年同期增加15%。

至於澳幣保單部分，今年前2月澳幣保單新契約保費收入為1.29億澳元，年減44%，其中投資型新契約保費收入0.48億澳元，較去年同期減少42%；至於傳統型則來到0.81億澳元，較去年同期衰退45%。

另在人民幣保單方面，新契約保單保費收入今年1至2月是4.48億人民幣，年減69%，其中投資型新契約保費收入3.9億人民幣，年減72%；傳統型則為0.58億人民幣，較去年同期衰退19%，主要是人民幣匯率表現較為弱勢，使得投資人觀望氣氛濃厚。

金管會保險局表示，保險業銷售該類型保單時，應了解及評估消費者對匯率等相關風險承受能力，並落實招攬人員管理、商品資訊揭露及商品適合度政策，以利該業務穩健經營，以及維護消費者權益。