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運動省保費！健走型保單超熱賣　首季吸金2.5億年翻6倍

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▲▼跑步,運動,健康。（圖／達志示意圖）

▲保險局自2016年6月推出外溢保單，鼓勵被保險人落實或提升自身健康管理觀念及行為。（圖／達志示意圖）

記者紀佳妘／台北報導

運動省保費近年來越來越受國人喜愛，根據金管會保險局統計，2020年首季外溢保單銷售件數達2萬2,444件、初年度保費收入達2億9,764萬元，雙雙呈現成長態勢，其中健走型保單賣得最好，保費收入就占8成。

金管會目前已核准及備查8家壽險公司，共33張具外溢效果的保險商品，今年首季新契約銷售件數為2萬2,444件，較2019年同期的7,790件，一口氣增加118%；初年度保費收入約2億9,764萬元，較上年同期的6,735萬元，大幅成長342%。

觀察具外溢效果保險商品的表現，其中以「健走型外溢保單」賣最好，共有7家壽險公司推出20張保單，包括台灣人壽、國泰人壽、中國人壽、南山人壽、新光人壽、富邦人壽、第一金人壽等，今年前3月新契約件數為1萬5,386件，較去年同期成長19.6倍，而初年度保費收入達2億4,999萬元，年增633%，保費收入就占逾8成。

金管會保險局副局長張玉煇表示，今年首季健走型保單銷售不錯，主要是業者推出新商品，單是第一季就核准4張保單，加上國人也日漸注重健康，因此初年度保費收入有較大幅度的成長。

第二類外溢保單則以體況數值折減保費或增加保額，共有6家保險公司推出10張保單，今年第一季新契約件數達7,027件，年減0.2%，而初年度保費則為4,692萬元，則年增41.2%。

第三類外溢保單則是提供其他非現金方式給付促進健康的服務，如給付長照服務、給付健檢等，共有3家壽險公司推出3張保單，今年1至3月新契約件數為31件，較去年同期增加30件，保費收入則為73萬元，也較去年同期成長71萬元。

金管會表示，將持續鼓勵保險業者研發具外溢效果的健康管理保險商品，以及實物給付型保險商品，以提升國人對於健康管理的重視，並滿足保戶保險的多樣需求。

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