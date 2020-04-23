蓬佩奧：當全世界對抗病毒中國還在挑釁　籲各國向中國究責

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓22日專電

美國國務卿蓬佩奧今天表示，中國趁疫情持續挑釁行徑，不只侵蝕香港自治權並逮捕泛民主派人士，更對台灣施加軍事壓力、脅迫南海鄰國。蓬佩奧呼籲各國共同加入究責中國行列。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天在媒體簡報會上表示，中國趁著世界忙於應付2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情之際，持續其挑釁行徑。

蓬佩奧舉例，北京加大力度侵蝕香港自治權，香港當局逮捕一批泛民主派人士，其中包含今年81歲的香港民主黨創黨主席李柱銘。蓬佩奧表示，美方一向強調，中國有義務履行承諾，並遵守其自身也簽字認可的規定。

除了在香港作為，蓬佩奧指出，中共也對台灣施加軍事壓力並脅迫南海鄰國，甚至撞沉一艘越南漁船，「美方強烈反對中國霸凌行徑，我們希望其他國家也向中國追究責任」。蓬佩奧透露，他今晚將協同寮國外長，共同主持一場與東協會員國的電話會議。

根據國防部公開披露的訊息，截至4月10日為止，共機今年一共6度現蹤台灣鄰近海域。

針對港府17日大動作逮捕李柱銘、壹傳媒集團創辦人黎智英、民間人權陣線副召集人陳皓桓等14名泛民主派人士，美國國務院18日發聲明譴責港府，並指控北京與其香港代表持續採取不符合1984年「中英聯合聲明」中承諾的行動。

對於中國涉嫌隱匿疫情一事，蓬佩奧今天表示，2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情後，美國主導改革世界衛生組織（WHO），並催生2007年生效的國際衛生條例。

蓬佩奧指出，該條例清楚表明，若發生可能構成「國際關注公共衛生緊急事件」的情事，或如SARS等異常公衛事件，會員國都須通知世衛；此外，會員國也應及時提供世衛正確、詳細公衛資訊。

蓬佩奧表示，美方深信中共沒有及時通知世衛，且即便在通知世衛後，北京也並未分享所有資訊，反而是隱瞞2019冠狀病毒疾病的危險性，並等到疫情擴散至中國各省後，才通知病毒會人傳人。

他強調，直至今日，北京也仍未分享境內病毒樣本，讓國際社會無法追蹤2019冠狀病毒疾病的演化。