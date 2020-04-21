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勞保基金「最快2026年用完」！全球人壽曝光保單3大優勢：勞工可提前準備退休金

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▲全球人壽建議勞工族善用保單3優勢，提前準備退休生活。（圖／全球人壽提供）

▲全球人壽建議勞工族善用保單3優勢，提前準備退休金。（圖／全球人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

五一勞動節將至，監察院調查報告指出，攸關全台千萬名勞工退休的勞保基金最快將於2026年用盡。全球人壽提醒，勞工族應及早為自己準備退休規劃，善用長期時間複利、多元幣別配置，並選擇兼顧累積資產與保障特性，「3大保單優勢」挑選保險商品，靠自己存退休金。

全球人壽引述勞保局最新統計，勞保2019年度保費收入少於支出金額，為連續第3年呈現收支未平衡的狀態；同時據監察院調查報告指出，最快2026年勞保基金就會用罄。

另據勞動部日前調查，勞工規劃退休年齡平均為61.1歲，規劃退休後生活費用來源前三名為「自己儲蓄」占78.9%、「新制勞工退休金」占61.8%、「勞保老年給付」占46.2%。

然而，領勞保年金法定請領年齡也因應高齡化人口而逐步調高，目前已經調高至62歲，預計2022年提高到63歲、2024年為64歲，2026年以後則須滿65歲才能足額請領。

全球人壽建議，勞工可用「3大保單優勢」及早為自己準備退休規劃。第一，可建立長年期退休規劃，善用時間與複利的優勢，時間拉長能降低每月準備的經濟負擔，例如，若希望在65歲退休時有1000萬元退休金，用5至10年去準備，跟花20至25年去準備的經濟壓力相差甚遠。

第二，可透過新台幣、美元等多元貨幣配置累積資產，分散貨幣匯率風險影響，如複利增額型壽險保單、利率變動型保單都是累積資產的工具。全球人壽表示，隨著年紀增長、薪水慢慢增加，可支配餘額增加時，重新檢視需求，再調整累積資產規劃。

第三，是兼顧累積資產與保障。全球人壽表示，若想要同時兼顧家庭責任及資產累積，保險是最佳選擇之一，以利率變動型的複利增額壽險為例，民眾可選擇長年期繳費，繳費期間內提供高保障倍數，於繳費期滿後則專注累積保單價值；這類商品有高保障，減輕經濟風險，還提供轉年金或指定分期提領等權益，有助建立穩定的退休金流。

最後，全球人壽認為，年輕人也可尋找CP值較高的保單，例如長年期利率變動型增額終身壽險保單，在第一年就開始享有較高額的壽險，也提供2至6級失能生活扶助保險金等加值權益，花小錢累積資產，發揮到最大的效益。

▲全球人壽提醒，勞工可運用「3大投保優勢」挑選保險商品。（圖／記者楊絡懸製表）

▲全球人壽提醒，勞工可運用「3大保單優勢」挑選保險商品。（圖／記者楊絡懸製表）

 
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