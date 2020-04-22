　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王金平、蘇嘉全、游錫堃「種樹大和解」　前省議會暢談佛法救地球

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲前後3任立法院長一起植樹。（圖／記者鄧木卿攝）

▲立法院前後3任院長和地方人士一起種樹。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

22日是世界地球日50周年，立法院長游錫堃上午邀集2名前院長王金平和蘇嘉全，一起在台中霧峰省諮議會旁的民主草坪種植台灣肖楠等原生種，游以故物理學家霍金的地球餘命預言，以及老子的道法自然為題，王則是以佛法的成壞住空為例，都是希望友善地球，3個前任後院長首次同框，大談物理、老子和佛法，期盼喚醒人類警覺，地球才能永續發展。

▲前後3任立法院長一起植樹。（圖／記者鄧木卿攝）

游錫堃和夫人一起種樹。

游錫堃說，2010年，英國有個被稱為愛因斯坦第二的物理學家霍金曾經預言，人類如果要存活，200年內要移民其它星球，不然地球只剩下不到200年的壽命，全世界都感到非常震驚，霍金的理由是因為人類的自私和貪婪，造成地球會毀滅，而全球氣候變遷和溫室效應大部分都是人類造成，他以最近的武漢肺炎已造成全球270萬人確診為例，外傳很可能是人工造成。

▲前後3任立法院長一起植樹。（圖／記者鄧木卿攝）

▲王金平種樹。

游接著說，孟子曾說，天作孽猶可違，人作孽不可活，老子也說，道法自然，要學習自然，回歸自然，友善地球，才能永續發展，人類再不檢討，恐怕地球會毀滅。

▲前後3任立法院長一起植樹。（圖／記者鄧木卿攝）

▲蘇嘉全種樹。

王金平表示，今天是世界地球日，大家都知道，有無數的多重宇宙，每個時間、空間交會點就是一個時空，可以稱之為一個星球，人類在這個星球之一的地球，能存活多久？結束生命以後又能延續多久？可能從這個時空轉移到另外一個時空，但願地球這個時空能夠繼續存活下來，所以大家要共同愛護，王更援例佛法的成壞住空，呼籲人類要好好守護地球。

▲前後3任立法院長一起植樹。（圖／記者鄧木卿攝）

▲立法院副院長蔡其昌種樹。

蘇嘉全說，原本要講的都被游、王院長講完了，他覺得不管立法院長或是議事槌如何輪替，不只是院長或是法案交接，最重要的是民主的傳承，沒有國會，就是沒有民主，所以才會把廢棄的高爾夫球場，變成民主草坪，今天是第一次3個院長在一起，應該是沒有第4個院長吧，他非常樂意來植樹，為歷史留下見證。

▲前後3任立法院長一起植樹。（圖／記者鄧木卿攝）

▲霧峰農會理事長陳裕承植樹。

今天的植樹活動，由農委會選擇台灣肖楠、樟樹、茄苳、楝樹、台灣櫸、水黃皮、光蠟樹、七里香等8種本土喬木，總計372株，希望為民主草坪日後花木扶疏、大樹成蔭的景觀，奠定良好的基礎，更塑造成四季皆宜、優質的活動空間。

▲前後3任立法院長一起植樹。（圖／記者鄧木卿攝）

▲霧峰農會總幹事黃景建植樹。

▲前後3任立法院長一起植樹。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中市議員林德宇植樹。

▲前後3任立法院長一起植樹。（圖／記者鄧木卿攝）

▲前後任3個立法院長在民主草坪植樹。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
金正恩上位後爆肥…神秘二哥金正哲超瘦！時髦戴墨鏡穿皮衣看演唱
柯文哲批買口罩要走兩趟「很麻煩」　釣出唐鳳親留言神回
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

巴拉圭邦交生變？大使被召回？　外交部回應了

海軍敦睦艦「機密任務」曝光　知情者爆料：和關島有關係

台大教授批「出事就先懲處」平息眾怒：沒打仗就折損2名將領

國防部發言屢遭打臉！軍事主編：重回國防「布」

八大行業3個停業⋯還剩五大　柯文哲：很奇怪，邏輯我想不懂

臨時會取消韓國瑜免進議會　時力民調：79%市民要他接受質詢

備戰市長補選？黃國昌遷戶籍到高雄　黃駁斥：沒有變動

影／不只磐石艦5人發燒　國防部改口：康定艦有1位、岳飛艦有2位

磐石艦染疫突顯「荒唐軍中文化」？沈富雄：打不了仗

韓國瑜宣布5/3兵推演練！加碼將為高雄4千多名一線醫護全面篩檢

宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

荳荳爆抄襲IU MV遭圍攻！　直播惹議「誰敢過來我們就是罵爆」

這隻夠純！蠢二哈「絆倒椅子」嚇歪 跳蝦池避難...網笑翻：椅子在追我！

九族文化村變身「台灣迪士尼」 玩爆大漩渦急流泛舟+無敵艦隊

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

金正恩心血管手術後驚傳命危！　美國官員：華府已密切監察情報

晨悠Cover《想見你想見你想見你》太好聽　釣出原唱八三夭回應

巴拉圭邦交生變？大使被召回？　外交部回應了

海軍敦睦艦「機密任務」曝光　知情者爆料：和關島有關係

台大教授批「出事就先懲處」平息眾怒：沒打仗就折損2名將領

國防部發言屢遭打臉！軍事主編：重回國防「布」

八大行業3個停業⋯還剩五大　柯文哲：很奇怪，邏輯我想不懂

臨時會取消韓國瑜免進議會　時力民調：79%市民要他接受質詢

備戰市長補選？黃國昌遷戶籍到高雄　黃駁斥：沒有變動

影／不只磐石艦5人發燒　國防部改口：康定艦有1位、岳飛艦有2位

磐石艦染疫突顯「荒唐軍中文化」？沈富雄：打不了仗

韓國瑜宣布5/3兵推演練！加碼將為高雄4千多名一線醫護全面篩檢

中職／早知道林哲瑄球棒沒問題　郭嚴文坦言：是我失誤

英國爆槍擊「怪男站陽台掃射」　警出動直升機封鎖現場

僅次於航空母艦！　陸媒：第2艘075艦目標不只是台灣

疫情中突圍！東森自然美教育訓練　王令麟親自上陣當麻豆展現經營決心

巴拉圭邦交生變？大使被召回？　外交部回應了

「寧可死在海上！」小兵挺敦睦支隊長陳道輝　一件小事曝正派作風

路過3藥局0人排隊！他驚「這批口罩會過剩？」　鄉民搖頭「太天真」：等著看

獸醫到府看診！寵物雲貼心新服務　毛孩在家就能看病超幸福

酷碰券怎麼發？經濟部定調：不會採取消費券方式

中職／締造千安有更長的使命　胡金龍盼為球隊拿總冠軍

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

政治熱門新聞

快訊／柯文哲宣布：北市下週封城兵推　

國防部拔官3人　部長第一句罵他

海軍染疫實習生驚恐爆哭　原因曝光

敦睦支隊長哽咽：坦言4員發燒沒回報

快訊／蔡英文公開向國人道歉：我是三軍統帥「國軍的事就是我的事」

譚德塞再拗　外交部戳破盲點打臉

不只台中一中！敦睦艦隊19個召回點曝光

高市議會臨時會取消　韓國瑜不用報告就下課！

快訊／外交部：駐帛琉使館、帛方48人篩檢結果出爐

陳素月助理倒臥辦公室　送醫不治

即／韓國瑜宣布：5月3日將在高市府進行「兵推演練」

柯文哲批很麻煩　唐鳳回應了

陳其邁4/17下高雄　坦言有狀況

想念誰質詢國防部長　網友淚推他：有聲音

更多熱門

相關新聞

蘇嘉全：祈禱甘惠忠在天上繼續照看台灣

蘇嘉全：祈禱甘惠忠在天上繼續照看台灣

來自美國的天主教神父甘惠忠在台灣奉獻54年，於台灣時間16日傳出在紐約逝世，前立法院長蘇嘉全17日臉書發文悼念，表達非常難過與不捨。蘇嘉全表示，祈禱甘惠忠能夠在天上繼續照看台灣，保佑這一個自由民主的可愛國度，能夠走過肺炎疫情與國際處境的難關，繼續自立自強、生生不息。

紓困協商再破局　柯建銘批國民黨以拖待變

紓困協商再破局　柯建銘批國民黨以拖待變

紓困條例逕付二讀　預計14日三讀

紓困條例逕付二讀　預計14日三讀

游錫堃：譚德塞應該道歉專心防疫

游錫堃：譚德塞應該道歉專心防疫

紓困條例朝野共識　力拚14日三讀

紓困條例朝野共識　力拚14日三讀

關鍵字：

省議會游錫堃蘇嘉全王金平

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／「含羞草」草爺怒轟「游否希3句話踩底線」

招待所玩瘋「極樂影片曝光」！2美腿名模、男歌手都在場開趴

28歲女狂喊：好累好累…竟罹糖尿病！醫一問「3年工作」驚呆

健康事業虧多賺少　郭台銘拔權姊夫自己來

林俊傑遭爆「8年非法吸金4億」！3萬粉絲會費全進私人帳戶

高雄10米魔洞封路！是韓就職典禮地

WHO運送病毒樣本　半路慘被擊斃

快訊／柯文哲宣布：北市下週封城兵推　

國防部拔官3人　部長第一句罵他

陳其邁任「封城指揮官」？陳時中先說話了

金正恩病危「李雪主人妻遭遇曝光」

16歲女高生未婚懷孕8個月！孩子爸17歲YouTuber

林俊傑告白Hebe被打槍！「唯一承認女友是她」

Keanna控謝和弦誣告　起訴結果出爐

叫不動國軍喊換　陳時中傷心回應

更多

最夯影音

更多
宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？

宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？
吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

荳荳爆抄襲IU MV遭圍攻！　直播惹議「誰敢過來我們就是罵爆」

荳荳爆抄襲IU MV遭圍攻！　直播惹議「誰敢過來我們就是罵爆」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面