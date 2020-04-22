王金平、蘇嘉全、游錫堃「種樹大和解」　前省議會暢談佛法救地球

▲立法院前後3任院長和地方人士一起種樹。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

22日是世界地球日50周年，立法院長游錫堃上午邀集2名前院長王金平和蘇嘉全，一起在台中霧峰省諮議會旁的民主草坪種植台灣肖楠等原生種，游以故物理學家霍金的地球餘命預言，以及老子的道法自然為題，王則是以佛法的成壞住空為例，都是希望友善地球，3個前任後院長首次同框，大談物理、老子和佛法，期盼喚醒人類警覺，地球才能永續發展。

▲游錫堃和夫人一起種樹。

游錫堃說，2010年，英國有個被稱為愛因斯坦第二的物理學家霍金曾經預言，人類如果要存活，200年內要移民其它星球，不然地球只剩下不到200年的壽命，全世界都感到非常震驚，霍金的理由是因為人類的自私和貪婪，造成地球會毀滅，而全球氣候變遷和溫室效應大部分都是人類造成，他以最近的武漢肺炎已造成全球270萬人確診為例，外傳很可能是人工造成。

▲王金平種樹。

游接著說，孟子曾說，天作孽猶可違，人作孽不可活，老子也說，道法自然，要學習自然，回歸自然，友善地球，才能永續發展，人類再不檢討，恐怕地球會毀滅。

▲蘇嘉全種樹。

王金平表示，今天是世界地球日，大家都知道，有無數的多重宇宙，每個時間、空間交會點就是一個時空，可以稱之為一個星球，人類在這個星球之一的地球，能存活多久？結束生命以後又能延續多久？可能從這個時空轉移到另外一個時空，但願地球這個時空能夠繼續存活下來，所以大家要共同愛護，王更援例佛法的成壞住空，呼籲人類要好好守護地球。

▲立法院副院長蔡其昌種樹。

蘇嘉全說，原本要講的都被游、王院長講完了，他覺得不管立法院長或是議事槌如何輪替，不只是院長或是法案交接，最重要的是民主的傳承，沒有國會，就是沒有民主，所以才會把廢棄的高爾夫球場，變成民主草坪，今天是第一次3個院長在一起，應該是沒有第4個院長吧，他非常樂意來植樹，為歷史留下見證。

▲霧峰農會理事長陳裕承植樹。

今天的植樹活動，由農委會選擇台灣肖楠、樟樹、茄苳、楝樹、台灣櫸、水黃皮、光蠟樹、七里香等8種本土喬木，總計372株，希望為民主草坪日後花木扶疏、大樹成蔭的景觀，奠定良好的基礎，更塑造成四季皆宜、優質的活動空間。

▲霧峰農會總幹事黃景建植樹。

▲台中市議員林德宇植樹。

▲前後任3個立法院長在民主草坪植樹。

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