腹部變大又停經！她肚皮浮妊娠紋「以為懷孕」　驗了4個月…結果竟是肺癌

I thought I was pregnant when my stomach swelled but it was deadly lung cancer https://t.co/ZynfcOcifz — The Irish Sun (@IrishSunOnline) April 21, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

40歲的蘇格蘭女子賈斯敏（Jasmin）在2019年的夏天，出現月經停止、腹部脹起的狀況，而且肚皮還漸漸浮出妊娠紋，讓她以為自己懷孕了，但檢查的結果卻顯示陰性；她在同一年10月進行了檢查，不過結果卻隔了4個月才出來，而且伴隨而來的是她罹患肺炎的壞消息，讓她十分傻眼。

根據《太陽報》報導，賈斯敏在2019年7月時月經第一次沒有來，發現不對勁的她立即做了驗孕的動作，但結果卻呈現陰性，隨著時間的過去，她的腹部一天一天地變大，甚至肚皮上還出現妊娠紋，一切的一切都跟懷孕的情況一模一樣，也讓她陷入混亂之中。

最終，賈斯敏還是找上了醫生，儘管她要求要進行超音波掃描，卻遭到拒絕；仍然認為自己應該是懷孕的她，在10月時終於獲得接受了X光的檢測機會，但一開始她害怕腹中的孩子會因此而受到傷害而猶豫，跟醫院協調後決定先進行陰道檢查。

賈斯敏說，醫生一開始認為她可能是子宮內膜異位症或多囊卵巢症，陰道檢測後等了近4個月，檢查結果出來了，但她同時也被要求接受進一步的檢查，2020年1月，她的肺部在X光片中出現陰影，並被診斷出罹患肺癌。

報導中指出，賈斯敏在不久之後，因為胸部受到感染而病倒，緊急接受了一場長達14小時的手術，一半的肺部遭到切除。賈斯敏到現在還是難以置信發生在自己身上的事情，因為她確實感到腹部變大、胸部腫脹的感覺，同時她也對於醫護人員的緩慢反應感到生氣，要是快一點檢查出來，可能就不需要遭受這樣的折磨了。