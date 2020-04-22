國內連10天沒有本土病例！陳時中：現在距離封城還有點遠

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，國內出現敦睦艦隊官兵染疫事件，讓各地方政府繃緊神經，縣市首長紛紛表示不排除封城。陳時中表示，台灣已經有10天沒有本土確診個案，目前距離封城還有點遠。

陳時中記者會簡報時指出，境外國際疫情持續發燒，敦睦艦隊回來這三天對社區的防線守得住與否，是我方的危機；但是也有比較好的現象，包含今天為止已經10天沒有確診個案，因為出院速度增快，醫療整備沒有問題，社區相關整備也持續進行，地方與中央對居家檢疫隔離相關關懷越做越好，資訊系統也在掌控中，整體防疫算是比較好的情況。

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未來社區整備要持續進行，勸導、警戒、管制期三階段，我方正處於勸導與警戒的過渡期，希望把後續準備好，讓過渡期持續越久越好；也需注意國際合作，未來疾病控制疫苗與藥物都是相當重要，如何和相關有能力國家維持關係取得訊息也相當重要，還必須持續做心理建設，大家要能齊心抗疫，是未來這段時間最重要的工作。

至於地方政府紛紛表態不排除封城，陳時中回答時提到，地方政府基於保護居民，有一定的關心與作為，但相關事情還是要根據科學基礎，現在敦睦案出現，我們也持續關心社區，台灣已經有10天沒有本土確診個案，如何針對可能相關接觸者做進一步防疫是必要，至於封城「距離還有點遠」。相關整備、超前部署與想定是有必要的，三階段措施匯集各主管單位、業務單位注意事項會準備好交給地方政府，會藉由想定情況做準備，有狀況也可以和中央討論。