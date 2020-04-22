距離1公尺以上染疫！一家外出用餐...餐廳「共10人中鏢」　醫曝主因

▲在外用餐距離一公尺以上，也可能感染新冠病毒。（圖／翻攝自pixabay）

記者林妤柔／綜合報導

想不到去餐廳吃飯，即使距離一公尺以上也會被傳染！急診兒科醫吳昌騰在粉絲團《來講兒科急診的543》中分享一則研究，指出在外用餐即使距離一公尺以上也可能被傳染，因為冷氣的氣流可將病毒帶到更遠的地方。他建議民眾在外吃飯最好注意5個重點，以防吸入新冠病毒而不自知。

中國廣州市疾病預防控制中心撰寫研究，指出廣州有一家五口到當地餐廳用餐，在密閉的冷氣房內，傳給另外2家人，導致3家一共10人中鏢。研究認為，這兩家人最有可能的感染途徑為飛沫傳播，飛沫雖然只可以在空氣移動不到一公尺，但在冷氣機的強勁氣流助攻下，將病毒吹到其餘兩家人。

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新冠病毒無所不在，民眾做個人防護也應更加細心，吳昌騰也進一步分享在外用餐，應注意5個重點。

1.排隊時

排隊時，要佩戴口罩，減少語言交流，與相鄰顧客保持一定的安全距離。

2.取餐時

取餐時，應避免用手直接觸碰頻繁接觸的物品表面。付款時候盡量選擇電子支付方式，減少使用現金結算。

▲付款最好用電子支付，減少使用現金結算。（圖／達志影像）

3.就餐前

就餐前，選擇表面清潔的桌椅且靠近門窗等通風較好的位置就坐，但要注意避免發生聚集。要注意手部衛生，可以用洗手液或肥皂在流水狀態下洗手或者是用隨身酒精消毒液揉搓雙手。

4.用餐時

用餐過程中，摘下口罩時要注意保持口罩內側的清潔，避免污染。避免面對面就坐，可以選擇同向而坐，且相隔一公尺以上。盡量縮短就餐時間，減少同行人員的交流。如果餐廳就餐人員較多，應選擇打包帶走的方式。

5.就餐後

就餐結束後，應立刻離開餐廳，減少在餐廳的逗留時間。

▲研究案例的用餐配置圖。紅圓圈表示被感染者的就座位置；黃色填充紅色圓圈表示感染源頭。（圖／翻攝自《講兒科急診的543》）

吳昌騰分享新冠病毒爆發地點的飯店餐桌佈置和空調氣流，圖中的紅色圓圈表示被感染者的就座位置，黃色填充紅色圓圈表示源頭感染者，同時有發病的日期。