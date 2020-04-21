丁允恭穿「燒國旗衣」稱挺文創　陳學聖：真是提油救火

▲丁允恭穿「火燒國旗衣」受訪。（圖／記者陶本和攝）

記者黃巈禾／台北報導

總統府發言人丁允恭20日上午接受媒體訪問時，身穿一件「火燒國旗」的上衣，遭國民黨立委洪孟楷批評輕藐態度。事後丁允恭解釋是台灣當代史戲劇的主題T-shirt，他是站在鼓勵文創的角度。對此，前國民黨立委陳學聖砲轟，「真的是提油救火！」

丁允恭說明，收到緊急臨時約訪，就穿T-shirt受訪了，而該上衣是台灣當代史戲劇的主題T-shirt，主題是台灣民主化過程中間，相關的抗議場面的抽象式表述，並非在侮蔑國家，而是呈現民主得來不易，也因為站在鼓勵文創的角度，所以平常會穿相關服裝。

陳學聖20日在臉書指出，丁允恭難道不能多準備一件衣服嗎？穿火燒國旗衣服回答遠訓艦隊群聚感染疫情問題，真的是提油救火，難道在府裡辦公室不能多準備一件像樣、正式一點的衣服嗎？

▲丁允恭穿「火燒國旗衣」受訪。（圖／丁允恭臉書）

陳學聖表示，他不反對丁允恭在休閒、運動、約會時等下班時間怎麼穿，如果是臨時被堵麥，這樣穿，勉強可以接受，因為那是私人時間，但只要在上班時間，就代表總統，代表國家，沒所謂個人的圖騰、符號、或喜好，套句前省府發言人黃義交的名言，就是作好「傳真機」的角色，精準傳達長官或政府的意見，不允許有一絲模糊的空間。

陳學聖認為，看完丁允恭的說明，還在猛扯文創、多元，「拜託…就不要再扯了，再扯，只會讓人家懷疑小英總統真正有愛這面國旗的誠意！趕快回去在總統府多準備一套正式的衣服吧！」