深夜外海走私遭攔截！漁船滿載私菸9萬包　市價750萬全數充公

▲漁船被拖回花蓮港清查，起出私菸超過9萬包，市價約新台幣750萬元。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台東籍漁船「順發886號漁船」走私大批私菸，17日遭花蓮縣府會同相關查緝單位於三貂角外海60浬處攔截，經拖回花蓮港清查，起出私菸183箱計91,500包，市價約新台幣750萬元，當場全數查扣。

花蓮縣政府財政處日前接獲海巡署偵防分署高雄查緝隊情資，台東籍「順發886號漁船」船上載有大量以黑色塑膠袋綑包之未稅私菸 。17日深夜會同海巡署偵防分署高雄查緝隊、南部分署第五岸巡隊、偵防分署花蓮查緝隊、東部分署第一二岸巡隊、艦隊分署第六海巡隊、花蓮港務警察總隊、疾病管制署花蓮檢疫站、花蓮縣衛生局、基隆市政府及台東縣政府等單位，在三貂角外海60浬處攔獲。

▲▼查緝人員現場起出私菸存證。

「順發886號漁船」隨後被帶回花蓮商港6號碼頭清艙檢查後，確認起出私菸計183箱，合計91,500包，市價約新台幣750萬元，違規菸品當場全數查扣，全案並移送地檢署偵辦。

依「菸酒管理法」規定，未經許可輸入之菸品即為私菸，按規定輸入私菸者，處三年以下有期徒刑，得併科新台幣二十萬元以上一千萬元以下罰金，又販賣、運輸、轉讓或意圖販賣、運輸、轉讓而陳列或貯放私菸者，處新台幣三萬元以上五十萬元以下罰鍰。但查獲物現值超過新台幣五十萬元者，處查獲物查獲時現值一倍以上五倍以下罰鍰，最高以新台幣六百萬元為限。

花蓮縣財政處呼籲為杜絕私（劣）菸酒，確保國人健康，如民眾發現疑似不法菸酒，可撥打縣府菸酒檢舉專線，電話（03）823-2743檢舉。

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