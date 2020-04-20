磐石艦「進入次波感染」還會有確診者？莊人祥曝「關鍵原因」：我不否認

▲敦睦艦隊磐石艦已有24名官兵確診新冠肺炎。（圖／國防部提供）

記者趙于婷／台北報導

敦睦艦隊磐石艦已有24名官兵確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心今（20）日表示，研判磐石艦已進入次波感染。而針對磐石艦未來是否還會有確診者，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥也坦言「的確不否認這個可能」，因為現在採檢的都是有急性症狀的。

磐石艦24名確診者中，其中有17名士官兵、6名政戰學院學生，指揮中心今也公布磐石艦期程表和24名個案分佈地點，包括台北、台南、高雄等10縣市，其中以高雄市9例最多。

請繼續往下閱讀...

莊人祥說，磐石艦上確診男性有22名、女性2名，年齡中位數是27歲，17名是海軍官兵，6名是政戰學校學生，另外一名是海軍官校學生，確診個案中最早發病日是4/1，最多發病日是4/11-4/15有8人，4/15-4/18有7人，4/17有1人，其中無症狀有7位。

由於艦隊人數眾多，目前有720位在集中檢疫，初步掌握255名接觸者，還有25人在等待採檢，由於現在感染源還不明，外界也擔心該艦隊會陸續有其他確診者。對此，莊人祥表示，因為現在檢驗的是有「急性症狀」的人，但先前一定是有別人感染個案，所以不否認未來磐石艦確診者會大於24人。

根據指揮中心公布的資料顯示，02/02-03/05為整備階段、03/05-03/12為航行期間（左營-帛琉）、03/12-03/15帛琉靠泊、03/15-04/09為航行期間（帛琉-左營）、04/09-04/14左營靠泊檢疫。

確診個案縣市分布包括台北市1例、新北市1例、基隆市1例、桃園市2例、 台中市3例、雲林縣1例、嘉義市1例、台南市 1例、 高雄市9例、屏東縣4例。