醫護篩檢呈陰性「但體內已自帶抗體」…一直毫無症狀！專家搖頭：病毒超詭異

▲4月9日凌晨，哈爾濱富力江灣新城地下車庫，疑似相關工作人員接韓女去做檢測。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

由一位從美國返回哈爾濱的22歲女留學生引發的新冠肺炎本土連環傳播，讓黑龍江省哈爾濱市剛松下的防疫形勢又緊繃起來。目前，該確診患者的傳染鏈條已經上增至57人。此外，哈醫大附屬第一醫院還被曝出，一名負責篩檢的醫護由於曾化驗過患者的血，經過採檢IgG抗體竟是陽性，目前仍舊毫無症狀。

據《紅星新聞》報導，黑龍江省衛健委通報，4月9日，哈爾濱新增本土確診病例1例、無症狀感染者3例，打破黑龍江省連續29天無本土新增確診病例紀錄。

據哈爾濱疾控中心與公安聯合調查，這一波本土病例傳染源頭可能是一名從美國返回哈爾濱的韓姓女留學生。行動軌跡顯示，韓女所污染的環境可能導致病毒傳染給同一棟大樓裡的鄰居曹女。

曹女傳染給李性男友及自己的母親王某苓和母親的男友郭某明。隨後，郭某明與王某苓同陳某一家聚餐，導致87歲的陳某及2個兒子被傳染確診。

最後，陳某因患腦中風在哈爾濱市二院和哈醫大一院治病兩次住院期間，傳染多名同在一個病區的患者、陪護家屬及醫護人員。

▲韓女家所在的高級社區。（圖／翻攝自紅星新聞）

根據黑龍江省衛健委最新疫情通報，4月19日0-24時，哈爾濱本土新冠肺炎確診病例又增3例，韓女傳染鏈條上增至57人。4月17日，黑龍江省紀委監委下發通報，對哈爾濱市近期新冠肺炎疫情防控不力的18名黨員幹部和公職人員追責問責。其中涉及三家醫院，哈爾濱市第二醫院、哈爾濱市胸科醫院、哈爾濱醫科大學附屬第一醫院共計13人被給予處分。

目前，哈爾濱「1傳57人」已經引起輿論廣泛關注。現在，哈爾濱醫科大學附屬第一醫院已封閉了個別樓層，並進行了完全消毒處理。哈爾濱市第二醫院已把發生院內傳播的整棟大樓清空，並在全面消殺後封閉處理，同時，對於相關醫務人員進行了全方位體檢和核酸檢測。

一位哈醫大附屬第一醫院急診處的工作人員表示，現在看急診時也需要做CT 、核酸檢測、血常規等，進行新冠排查。另有醫生也證實，該院部分醫護人員也處於隔離之中。此外，一位哈爾濱二院工作人員也表示，目前醫院部分科室的醫護人員已被隔離。

▲哈爾濱市第二醫院住院部外被圍擋封閉。（圖／翻攝自紅星新聞）

而哈醫大附屬第一醫院一名正在被隔離的醫生透露，該院有一個負責篩檢的醫護，由於曾化驗患者的血，所以也做了檢查，結果發現IgG抗體陽性，「但這位醫護＝並沒有任何症狀，新冠病毒核酸檢測是陰性的，不知道為何他體內會有通常感染病毒後兩周才會有的IgG抗體。」

這位醫生補充說到，「因為這（新冠病毒）是新生事物，大家的診斷經驗也不是很足，按照醫學上推論，他（化驗員）不應該有傳染性，但是他也被隔離了，在他隔離前曾和我離著挺遠說過幾句話，而且都帶著口罩，就這樣我也被隔離了，現在就這麼嚴格。」

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