敦睦艦隊有沒有去「帛琉」以外的地方？　外交部回應了

▲敦睦艦隊日前停靠帛琉。（圖／翻攝中華民國駐帛琉大使館臉書）



記者陶本和／台北報導

海軍敦睦艦隊累計24名官兵確診，民進黨立委王定宇在外交及國防委員會中詢問，「敦睦艦隊到帛琉之間，有沒有去帛琉以外的地方」？他也多次提醒，外交部若不方便就不要回答，涉及國家利益機密，而外交部次長徐斯儉僅回「我們不了解」。

王定宇上午於外交及國防委員會質詢時，針對帛琉當地有沒有針對發燒、感冒進行檢測？外交部表示，帛方有意識，但能量上台灣方面來提供協助。對此，王定宇提醒，數字上是零確診，但那是不知的狀態。

接著，王定宇詢問本次敦睦艦隊到帛琉，外交部協助的面向？外交部表示，敦睦艦隊主要是配合工作，目的是要敦睦邦誼，在當地的行程是由外交部方面來規劃，艦隊會提出需求。

外交部強調，敦睦艦隊已經行之有年，在出訪之前主要由海軍司令部會提出需求，由外交部這裡來盤點提供協助。

至於敦睦艦隊在帛琉的行程，外交部表示，在抵達時有一個歡迎儀式，在停留期間有樂儀隊表演、鼓號樂隊表演、莒拳隊表演，還有在帛琉做一個友誼壘球賽，離開時也有一個晚宴。

王定宇接著問，敦睦艦隊在公海航行20多天，已經有好幾位官兵在磐石艦上醫院尋求治療，外交部是否有盤點這些場域危險、私下行程等，以及外交部駐處人員是否有身體特殊狀況？外交部則表示，目前已經問過，沒有特殊狀況。

最後，王定宇表示，他有看航程，這次敦睦艦隊到帛琉之間，有沒有去帛琉以外的地方，不一定是國家或海上；他多次提醒外交部，如果不方便就不要回答，這涉及國家利益機密。徐斯儉則回覆，「報告委員，我們不了解」。

▼外交部亞太司長葛葆萱（右）與外交部次長徐斯儉（左）。（圖／記者屠惠剛攝）

