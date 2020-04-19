「嘉雄陸橋」路面施作完工　新增橋面路燈交通更順暢

▲連接嘉義東西區交通要道的嘉雄陸橋。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市交通要道嘉雄陸橋，自3月2日至21日施作柏油路面刨鋪與防撞桿移除、緣石工程，日前已完全完工。開放通行一個多月以來，用路人對於嘉雄陸橋的行車舒適與安全性非常滿意。市府工務處表示，嘉雄陸橋不僅路面平順煥然一新，汽車與機車道的分隔緣石重新設計，阻絕與保護能力更高。

▲重新施工後的嘉雄陸橋。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

工務處表示，在細節規畫上，市府做了很多貼心設計，例如機車道路緣石與橋欄兩側都畫上白線，加強提示，在晚間騎乘時，可以發揮提示機車騎士車道左右範圍效果，引導騎士安全前進、降低擦撞風險。同時，橋頭以黃黑漆、陸橋全線設置座式反光導標，都有助於夜間用路警示。嘉雄陸橋的柏油重鋪讓路面更平順、路緣石與標線重設更提高安全性。

▲嘉雄陸橋日前施行柏油刨鋪與防撞桿更換路緣石工程。（圖／嘉義市政府提供）

工務處表示，嘉雄陸橋是嘉義市的交通要道，是核心市區與聯外道路重要串聯處。因車流量大、使用率高，路面維修需求也高，原本的防撞桿，也容易因為車禍毀損。整個柏油刨鋪與防撞桿更換路緣石工程完畢之後，行車狀況相當良好，工務處更新增數盞路燈提高夜間橋面的亮度，讓嘉雄陸橋不僅平坦、行車更安全。

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