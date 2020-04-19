嘉義市公立及非營利幼兒園　共計964位新生登記

▲嘉義市公立及非營利幼兒園新生登記於4月18日辦理完畢 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市公立及非營利幼兒園於17、18日二天辦理109學年度一般生及優先入園幼兒新生登記，符合就學年齡之幼生以每人登記1所公幼或非營利幼兒園為限。市府統計至登記截止日109學年度公幼及非營利幼兒園共有一般生726名、優先入園生238名進行登記，總計964名。如登記人數超過招收名額，則各園將秉持公正、公平、公開原則辦理公開抽籤，預計於4月23日起至5月3日止由各園進行公開抽籤作業。

▲嘉義市公立及非營利幼兒園新生登記於 。（圖／記者翁伊森翻攝）

今年度新生登記正值武漢肺炎疫情期間，嘉市教育處林立生表示，嘉義市為因應疫情，要求各幼兒園做足防疫措施，如入園前量測體溫、配戴口罩；於開放空間進行登記作業；排隊以紅線標記社交距離、填寫區採梅花座、報到處以透明隔板、桌子區隔出距離，避免近距離接觸；使用過後的原子筆回收進行消毒再供使用等。希望能保護各位家長、幼兒及幼兒園的師生。

▲家長登記嘉義市公立及非營利幼兒園新生登記 。（圖／記者翁伊森翻攝）

市長黃敏惠表示，嘉義市為持續提升公共化教保服務供應量，未來將持續朝增設公立幼兒園方向辦理，110學年度至113學年度規劃於民族國小、育人國小、世賢國小、興安國小等校附設幼兒園增設班級，包含大中小班及幼幼班，希望提供嘉義市幼生家長普及、平價及優質之教保服務，讓年輕父母在嘉義市能放心生，安心養，為打造下一代的優質人才建立堅實基礎。

各園登記人數、抽籤資訊將公告於各園網站，如有班別於第一次招生後尚有缺額，將進行第二次招生；如第二次招生後仍有缺額，將開放不需設籍嘉義市之適齡幼兒登記就讀，以提供鄰近幼兒跨區就近入學，共享教育資源。幼兒家長如有相關問題，亦可洽詢各公立、非營利幼兒園或市府教育處特幼教育科(電話：05-2254321分機366)。

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