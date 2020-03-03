　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

癌症蟬聯台灣人死因榜首37年！罹癌人數「成長率4%」增多　防癌險保額僅25萬元

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲醫療,醫院。（圖／pxhere）

▲癌症是國人死因榜首，因此應要適當拉高保險額度。（圖／pxhere，示意圖，與本文無關）

記者楊絡懸／台北報導

癌症、惡性腫瘤蟬聯國人第一大死因37年，罹患癌症花費動輒上百萬元，然而據保發中心統計，國人癌症險平均保額竟只有25萬元。對此，三商美邦人壽提醒，民眾必須要檢查保障是否健全，才能支應癌症的新型治療費用。

根據衛生福利部統計，癌症蟬聯國人死因榜首37年，2018年全民健保惡性腫瘤醫療支出統計顯示，因惡性腫瘤就醫人數為72萬2523人，5年平均成長率為4.14%，顯見癌症人數增長趨勢，而後繼的龐大醫藥費用負擔更是令人擔憂。

三商美邦人壽提醒民眾，除了規律的起居飲食以預防癌症之外，對於不幸罹癌時動輒百萬元的治療花費更要謹慎準備，預先做好保險規劃，才能防止生活變調。有鑑於此，三商美邦人壽設計出癌症風險轉嫁工具「三商美邦人壽Go福康一年定期防癌健康保險附約」，提供民眾參考。

▲▼三商美邦人壽。（圖／記者周宸亘攝）

▲三商美邦人壽設計出經濟實惠的癌症險保單。（圖／記者周宸亘攝）

根據保單內容，投保年齡自0歲至65歲，能以有限的預算增強全家大小的癌症防護，並可依個人需求附加於壽險、健康險或投資型保險，規劃彈性大。三商美邦人壽表示，這張附約為一年期保證續保的商品，最高可保障至被保險人達85歲（續保年齡最高84歲），且續保無等待期。

當被保險人初次罹患癌症時，將依「不同癌症程度」分別給付保險金，如「初次罹患癌症」可分作初期保險金（保額10%）、輕度保險金（保額20%）及重度保險金（保額100%），讓保戶面對癌症時，能減輕經濟上的負擔，而有能力選擇最適宜的治療方式。

以30歲女性投保為例，保額150萬元，年繳保險費為2505元，等於每日不到10元，續保時依續保年齡計算保費，也就是隨著保戶年齡越高，保費也越來越高；在經過90天等待期後，即可享有「初次罹患癌症」的保額比例，如初期保險金15萬元、輕度保險金30萬元及重度保險金150萬元等保障。

三商美邦人壽表示，防癌險附約保單的功用，在於保戶能用小額保費，換取較高的保障，進而選擇更適合自己的治療方式，除了保障自身的財務安全，也不會因經濟因素而錯過了治療的黃金時間。

ET快訊
快訊／南韓新增477確診「全國4812感染」　機場擴大檢驗
台灣負壓隔離病房比南韓還多　醫曝「天價建置經費」：要珍惜醫療
快訊／國道3號快官段「5車連環撞」！現場多人受傷　車潮回堵5
男星揪10藝人進口罩廠「連做8.5hrs產4.2萬個」網讚：
農村貧女因「柯文哲救了她兒子一命」　從小護士一路跟進立法院
ET民調／85％憂新冠肺炎大爆發　62.9％支持公開隔離地點
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

癌症蟬聯台灣人死因榜首37年！罹癌人數「成長率4%」增多　防癌險保額僅25萬元

婦科疾病要用保單轉移風險！全球人壽曝光「女性各年齡層」投保策略　填補醫療需求

疫情重創股債市！壽險業調降宣告利率　台幣保單陷「保2」危機

桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！

天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

持台灣護照參觀被要求「第二身分證」 她遭拒聯合國門外傻眼：還要台胞證！

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

「不習慣戴口罩」外國人談新冠肺炎　齊聲大讚：台灣政府防疫做很好！

空服員飛機上解決緊急事件　賴珮如遇「泰國人發癢」、「幽閉恐慌症」

沒打燈右轉！轎車擦撞騎士害摔飛 下秒「加速肇逃」他傻眼下車急救援

宋茜調皮收手不給牽　宋威龍羞撩：誰先放手誰就輸了＞／／＜

超軟爛狗生！霸佔牆角側躺曬太陽　飼主掃落葉...認命抬起「腿庫」XD

癌症蟬聯台灣人死因榜首37年！罹癌人數「成長率4%」增多　防癌險保額僅25萬元

婦科疾病要用保單轉移風險！全球人壽曝光「女性各年齡層」投保策略　填補醫療需求

疫情重創股債市！壽險業調降宣告利率　台幣保單陷「保2」危機

劉樂妍嗆修健保是「賤招」　蘇貞昌：台灣健保世界誇讚「不能倒」

防疫優先　台南市社會局提醒人民團體會議可申請延期召開

綠燈了車卻不走還有焦臭味　枋寮警即刻救援駕駛好感動 　

拒送早餐到醫院「老闆娘訴苦衷」　網友撻伐無奈強調：真的沒有歧視護理人員

「一粒卡臣」被日本大讚「天才秘策」　蘇貞昌歸功年輕同仁創意

快訊／國道3號快官段「5車連環撞」！現場多人受傷　車潮回堵5km

快訊／逼近5000！南韓新增477確診「全國4812感染」　機場擴大檢驗　

大元一脫「炸出硬挺三角背肌」　媽媽傻眼一字評…男粉讚嘆：我都練不出

質詢噴口水恐成感染源　林德福建議要戴口罩、麥克風罩上套子

為何議員能對警察大小聲？　警界吃癟的祕密曝光

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

保險熱門新聞

癌症蟬聯台灣人死因榜首37年　防癌險保額僅25萬元

全球人壽曝光「女性各年齡層」投保策略　填補醫療需求

疫情衝擊　台幣保單陷「保2」危機

一張圖表秒懂甲乙丙式車體險

南山人壽總經理許妙靜「申請退休」

銀行「改賣高保障商品」　學者憂銷售爭議將更嚴重

壽險公會3大建議：及早檢視健康險保障

一張表看懂22家壽險申訴率排行

一張表懂車禍調解官要看的單據

尹衍樑「暴怒記兒子大過」真正原因曝光：千萬豪車被撞壞！

美元保單這樣選　提前累積退休金

愛用保單理財！65%婆媽壽險滿期金入袋

新生兒保單規劃技巧曝光！專家幫整理「投保5大重點」

退休沒煩惱！3要點聰明挑類全委保單

更多熱門

相關新聞

慈濟各醫院防疫期間暫停志工服務

慈濟各醫院防疫期間暫停志工服務

新冠病毒已出現院內感染案例，為顧及非醫療專業人員在醫院執行關懷、引導與諮詢等醫院志工之健康，評估醫院醫療與行政人員對於就診與住院病患、家屬等民眾服務可支援能量，慈濟基金會指出，慈濟臺北、臺中、大林、花蓮、關山、玉里、斗六等醫院「於防疫期間」均暫停醫院志工入院服務派班勤務。

全球人壽曝光「女性各年齡層」投保策略　填補醫療需求

全球人壽曝光「女性各年齡層」投保策略　填補醫療需求

疫情衝擊　台幣保單陷「保2」危機

疫情衝擊　台幣保單陷「保2」危機

黃偉哲指示進入市府要量體溫

黃偉哲指示進入市府要量體溫

賺很大！金融三O去年獲利近千億

賺很大！金融三O去年獲利近千億

關鍵字：

三商美邦人壽癌症險防癌險健康癌症醫療保險保險雲

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「最美趙敏」劉玉璞猝死家中…3天後才發現！

就是愛亞洲妹！56歲影帝掰了日籍前妻「新歡像未成年」網看傻

口罩國家隊無償支援　換算薪破500萬

下波冷空氣更強、雨更多「全台變天」　最低溫時間曝

余文樂潮牌衣「手勢圖案」挨轟滾出大陸！

南韓確診4335例　走錯哪步才爆發

柯文哲出狠招　卡死全國警政人事

木星走鐘獎「沒穿內衣」現身

成語蕎是謝和弦前女友！Keanna被嗆小三…親揭內幕

韓返台1歲嬰遭3拒打疫苗　母控成人球

澎湖驚傳兵馬俑出土？真相曝光笑慘

阿樂「下半身全透視」主持被看光！

跟老公恩愛…「婆婆1舉動」嚇壞女星：超尷尬

孕婦突胎停急需手術…耳溫高醫院拒收治！

一開始驗不到！　醫：新冠肺炎是「偉大偽裝者」

更多

最夯影音

更多
桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！

桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！
天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

持台灣護照參觀被要求「第二身分證」 她遭拒聯合國門外傻眼：還要台胞證！

持台灣護照參觀被要求「第二身分證」 她遭拒聯合國門外傻眼：還要台胞證！

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面