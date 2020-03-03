癌症蟬聯台灣人死因榜首37年！罹癌人數「成長率4%」增多　防癌險保額僅25萬元

▲癌症是國人死因榜首，因此應要適當拉高保險額度。（圖／pxhere，示意圖，與本文無關）

記者楊絡懸／台北報導

癌症、惡性腫瘤蟬聯國人第一大死因37年，罹患癌症花費動輒上百萬元，然而據保發中心統計，國人癌症險平均保額竟只有25萬元。對此，三商美邦人壽提醒，民眾必須要檢查保障是否健全，才能支應癌症的新型治療費用。

根據衛生福利部統計，癌症蟬聯國人死因榜首37年，2018年全民健保惡性腫瘤醫療支出統計顯示，因惡性腫瘤就醫人數為72萬2523人，5年平均成長率為4.14%，顯見癌症人數增長趨勢，而後繼的龐大醫藥費用負擔更是令人擔憂。

三商美邦人壽提醒民眾，除了規律的起居飲食以預防癌症之外，對於不幸罹癌時動輒百萬元的治療花費更要謹慎準備，預先做好保險規劃，才能防止生活變調。有鑑於此，三商美邦人壽設計出癌症風險轉嫁工具「三商美邦人壽Go福康一年定期防癌健康保險附約」，提供民眾參考。

▲三商美邦人壽設計出經濟實惠的癌症險保單。（圖／記者周宸亘攝）

根據保單內容，投保年齡自0歲至65歲，能以有限的預算增強全家大小的癌症防護，並可依個人需求附加於壽險、健康險或投資型保險，規劃彈性大。三商美邦人壽表示，這張附約為一年期保證續保的商品，最高可保障至被保險人達85歲（續保年齡最高84歲），且續保無等待期。

當被保險人初次罹患癌症時，將依「不同癌症程度」分別給付保險金，如「初次罹患癌症」可分作初期保險金（保額10%）、輕度保險金（保額20%）及重度保險金（保額100%），讓保戶面對癌症時，能減輕經濟上的負擔，而有能力選擇最適宜的治療方式。

以30歲女性投保為例，保額150萬元，年繳保險費為2505元，等於每日不到10元，續保時依續保年齡計算保費，也就是隨著保戶年齡越高，保費也越來越高；在經過90天等待期後，即可享有「初次罹患癌症」的保額比例，如初期保險金15萬元、輕度保險金30萬元及重度保險金150萬元等保障。

三商美邦人壽表示，防癌險附約保單的功用，在於保戶能用小額保費，換取較高的保障，進而選擇更適合自己的治療方式，除了保障自身的財務安全，也不會因經濟因素而錯過了治療的黃金時間。