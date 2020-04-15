「心靈防疫」共修因緣　慈濟54周年線上直播全球祈福

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

新型冠狀病毒疫情影響全球，慈濟基金會為讓十方大德可隨時在線上或在居家有「心靈防疫」共修因緣，3月已成立「慈濟精進視訊平台」，4月16日慈濟54周年也調整為線上祈福，以全球精進直播方式，邀約民眾利用雲端上線參加藥師經法會為全球祈禱，以齋戒祈福回饋。

「2019新型冠狀病毒」成為全球關注及需要戒慎防範事件，慈濟各會所、志業單位以及靜思精舍已遵循中央流行疫情指揮中心政策落實防疫工作，所有出入人員包含職工均需每日量體溫、酒精消毒，更要填寫TOCC包含旅遊史、職業別、接觸史、身體狀況等資訊。

靜思精舍除了管制出入口、設立防疫站、婉拒參訪、人員每日填寫TOCC，依防疫措施室內空間注意通風、換氣、消毒，各點配備酒精乾洗手等，室內人數不超過100人，靜思精舍用餐已改為統一使用個人餐盒，用餐時依循社交距離、分流在各通風空間用餐。

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▲靜思精舍管制出入口、設立防疫站，出入人員需每日量體溫、填寫TOCC。

針對每年既定的周年紀念，慈濟已公告以線上祈福為主，如有無法規勸者除了要求遵循以上規範，提醒室內戶外均保持社交距離、戴口罩、勤洗手，如有身體不適，醫護站將協助送醫。原有職工當日無必要值班則異地上班或在家上班。

慈濟成立「慈濟精進視訊平台」後，3月、4月精進日已有約52個國家地區線上共修，3月28日起將靜思精舍早課與定期法會以網路直播方式，邀約民眾線上參與。近期每日早課恭頌〈觀世音菩薩普門品〉，4月16日上午《藥師經》法會，均希望祈求疫情消散，慈濟亦會透過網路直播。4月16日下午溫馨座談則是各國慈濟志工連線靜思精舍報告當地投入防疫、援助等工作。

▲靜思精舍管制出入口、設立防疫站，出入人員需每日量體溫、填寫TOCC。

▲靜思精舍行徑已標示社交距離，請所有人員留意。

慈濟基金會表示，截至4月15日，透過志工動員在各國資源，已在全球23個國家地區進行COVID-19防疫物資援助，共提供全球防疫第一線醫療口罩、防護與隔離衣帽343352件、防護面罩與護目鏡共131230個，防疫手套共6114400支、醫療口罩2459513個，提供檢疫、隔離機構福慧床5090張，提供社區民眾布口罩197882個;在台灣，提供居家隔離、居家簡易者安心祝福包61516份、茶樹酒精37399公升。

慈濟基金會呼籲民眾於防疫期間減少人與人之間的直接接觸，「慈濟精進視訊平台」能讓民眾安心參與共修，持續精進，同一時間線上祈福，同心共濟弭災疫。

▲靜思精舍行徑已標示社交距離，請所有人員留意。