哈爾濱確診人數狂飆！副市長「防控不力」被記過追究18人

▲黑龍江省邊境疫情嚴峻，官方已派人搭建方艙醫院。（圖／路透社，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

黑龍江省的新冠肺炎確診病例近日不斷增加，哈爾濱市的情況又特別嚴重。黑龍江省紀委監委17日晚間發出通報，對哈爾濱市防控不力的18名黨員幹部和公職人員追責問責。

通報指出，近些天來，隨著防控形勢向好，哈爾濱市和哈爾濱醫科大學部分黨員幹部、公職人員麻痺思想、厭戰情緒和僥倖心理抬頭，出現形式主義、官僚主義苗頭和不盡責不擔當不作為等問題，導致哈爾濱市發生聚集性疫情和醫院內交叉感染，造成嚴重後果和不良影響。

▼哈爾濱副市長陳遠飛。（圖／翻攝微信）



通報提到，哈爾濱市自4月9日以來新增確診病例26例、無症狀感染者19例，從疫情發展看，這是由境外輸入新冠肺炎既往感染者傳染、因家庭聚集及住院引發的疫情，暴露出哈爾濱市和哈爾濱醫科大學相關職能部門和黨員領導幹部、公職人員沒有切實履行好屬地領導責任、主體責任、主管責任、崗位責任，疫情管控措施存在漏洞，外防輸入、內防反彈工作不力，對責任人必須從嚴處理。

通報指出，經省紀委監委研究決定，給予哈爾濱市副市長、市應對新冠肺炎疫情工作領導小組指揮部副總指揮陳遠飛政務記過處分；給予哈爾濱醫科大學黨委常委、副校長，校應對新冠肺炎疫情工作領導小組副組長傅松濱黨內警告、政務記過處分。

通報內強調，全省各地各部門和全體黨員幹部都要以被通報處分的黨員幹部、公職人員為鑑戒，舉一反三，深入查擺，認真整改，時刻繃緊疫情防控這根弦，「對不作為、亂作為等違紀違法問題，對疫情防控中的形式主義、官僚主義問題，發現一起、查處一起、通報一起，為堅決打贏疫情防控人民戰爭、總體戰、阻擊戰提供堅強的紀律保障。」