美國11月就警告以色列與北約　中國爆發「冠狀病毒」流行病

▲ 以色列指出，去年11月美國情報單位就提供中國爆發冠傳病毒的情報。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）究竟是否真的起源於中國武漢，中美兩國仍就不斷爭議當中。以色列電視台在16日報導稱，美國情報機構在去年11月就警告，中國爆發冠狀病毒流行病。

根據《以色列時報》（The Times of Israel）引述當地第12頻道新聞報導，美國情報界在去年11月第二周，就發現武漢正在流行這種疾病，並且起草了一份機密文件，在那個階段，還沒有公布關於疾病爆發的訊息，只有中國政府才知道。

該項機密文件還指出，川普政府對於這項消息不感興趣，但是美國還是決定把這項情報提供給兩個重要盟友，也就是以色列與北約，其中尤其是以色列國防軍。

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu，左）與衛生部長利茲曼（Yaakov Litzman，右）。（圖／達志影像／美聯社）

以色列軍事官員在11月下旬，就討論了該病毒在中東地區傳播的可能性，以及對以色列與鄰國的影響。報告還說，情報還傳到了以色列的決策者和衛生部，但是到那邊「什麼也沒做」。

美國國家廣播公司（ABC）報導，美國情報官員在12月由美軍國家醫療情報中心撰寫的報告中，就警告過冠狀病毒的威脅，但目前還不清楚是否與分享給以色列的報告為同一份報告。

以色列為防止新冠病毒擴散邁出的第一步，就在中國領導人習近平就該病毒發表首次公開評論的10天後，於1月30日宣布禁止從中國出發的所有航班。

美聯社15日報導稱，習近平發布的警告，是在中國官員秘密確定他們很可能面臨大流行的7天之後發出的，這可能是中國和其他國家能夠防堵疫情的「寶貴時間」。

▲李文亮12月吹哨警告，但是受到警方訓誡。（圖／達志影像／美聯社）

位於中國爆發中心城市武漢的醫生，首次嘗試在12月對這種病毒發出警告，但遭到了審查。中國政府在疫情發生之初就一再否認壓制信息，稱立即向世界衛生組織報告了疫情。

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