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「利率全面調降」友邦保單還維持業界最高！新台幣利變撐上2.6%　美元也有3.5％

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▲存錢，儲蓄，理財。（圖／pixabay）

▲壽險公司調降利率變動型保單宣告利率，讓多數民眾不知如何是好。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球市場，各國中央銀行接力降息救市，壽險公司4月全面調降利率變動型保單宣告利率，新台幣利變保單跌破2%、美元保單低於3%，估計逾千多張保單受影響，讓多數保戶嘆「回饋金都縮水了」。儘管如此，仍有外商壽險公司在本次調降後，新台幣利變保單宣告利率最高還有2.6%、美元保單也有3.5%，雙雙維持保險業界最高水準。

壽險業全面調降利變保單宣告利率，新台幣利變保單降幅最高達0.52個百分點，調降後新台幣利變型主力保單宣告利率，已全面跌破2%；美元利變保單降幅最高達0.74個百分點，調降後多數主力保單宣告利率已低於3%，僅剩國泰人壽主力保單撐在3.25%之上，最高還有3.4%。有公司高層私下感慨，無論是調整張數、幣別種類、最高降息幅度，都是印象中有史以來最多。

▲儲蓄，理財，利潤，定存，投資，股市，匯市，股票。（圖／pixabay）

▲理財較保守的民眾願意選擇保單儲蓄，而不是難以掌握的股市。（圖／pixabay）

不過，面對台灣掀起利變保單降息潮，仍有外商壽險公司維持業界最高水準。壽險公司一名高階主管向《ETtoday新聞雲》記者透露，像是AIA友邦人壽響應母公司政策，新台幣與美元的利變保單宣告利率並不跌落太多，以往跟隨金管會政策也僅降息兩次，降幅不超過0.1個百分點，此次降息順應情勢，也最多降0.3個百分點。

《ETtoday新聞雲》記者掌握此消息，進一步詢問AIA友邦人壽，證實在本次降息後，該公司的利變保單依然擁有較高的宣告利率。AIA友邦人壽新台幣保單方面，如「享富人生利率變動型還本終身保險」降幅達0.2個百分點，仍撐在2.5%；美元保單方面，如「享樂人生美元利率變動型還本終身保險」則降幅達0.3個百分點，也有3.4%。

另外，AIA友邦人壽的「滿扶保利率變動型終身保險」、「傳世富足利率變動型終身壽險」，宣告利率皆有2.6%，是業界新台幣利變保單最高；「三富人生美元利率變動型終身壽險」、「守富人生美元利率變動型終身壽險」，宣告利率也有3.5%，是業界美元利變保單中最高水準。

值得注意的是，以往本土壽險業者多以銷售儲蓄險為主，外商壽險公司則多強調保障型保險。根據金管會「提高國人保險保障方案」獎勵表現績優的保險公司名單，AIA友邦人壽為保險業界唯一連續27次獲獎的壽險公司。

【延伸閱讀】

「大砍宣告利率」史上最多！新台幣利變保單跌破2%　保戶怒轟：和銀行定存沒兩樣啊

▲AIA友邦人壽利變保單宣告利率調降狀況。（圖／記者楊絡懸製表）

▲AIA友邦人壽利變保單宣告利率調降狀況。（圖／記者楊絡懸製表）

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