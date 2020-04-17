陸AIP潛艇出口後　3款重型魚雷也亮相「ET-40實現隱身殲敵」

▲ET-40魚雷（中）在防務展上亮相。（圖／CN軍工台）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸軍貿出口近年積極朝向高端市場靠攏，隨著AIP（絕氣推進，Air-Independent Propulsion）潛艇的出口，自主研發的配套武器系統也開始受到市場關注，其中又以重型魚雷ET-40獲得最大注目，它擁有極強的匿蹤性，航行中產生的噪音幾乎可以融合在海洋背景中，能夠實現「全隱身殲敵」目標。

大陸自產的AIP潛艇S-26T陸續向泰國及巴基斯坦出口，配套的3款重型魚雷ET-38、ET-39以及ET-40也逐漸在國際展會場合中亮相，不同的特性及性能提供買方更多選擇。

ET-38是雙速制、大潛深熱動力魚雷，制導系統由線導和（末段）尾流自導／有聲自導組成，可從潛艇或陸地的水下發射裝置發射，對常規潛艇、核動力潛艇、大中型水面艦艇，乃至固定目標進行攻擊，可以36節和50節兩種航速航行攻擊30千米外的目標，另根據用戶需求，射程也能進一步提升至50公里。

▼陸AIP潛艇已邁向國際市場。（圖／新華網）



ET-39的動力、制導系統與ET-38相似，但在反艦攻擊時除了尾流自導，還能使用被動聲導，並且為三速制魚雷，可以28節、36節、50節等三種航速打擊目標，光是基本型號就能攻擊50公里外的目標。

ET-40是雙速制電動力魚雷，可由潛艇發射攻擊潛艇和大中型水面艦艇，最大的優勢為匿蹤性，以25節的經濟航速航行時，噪音幾乎可以融合在海洋背景中，實現「全隱身殲敵」目標。

不過，由於採用電動力，ET-40本身也有一些優點，就是相比熱動力的魚雷，射程較短、極速較慢。