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防疫也要保民生物資供貨　林姿妙關心宜縣果菜批發市場防疫

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▲▼防疫也要保民生物資供貨穩定，宜蘭縣長林姿妙關心宜縣果菜批發市場防疫管制。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼防疫也要保民生物資供貨穩定，宜蘭縣長林姿妙關心宜縣果菜批發市場防疫管制。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣果菜批發市場為宜蘭縣最大宗蔬果集散地，為確保民生物資供貨穩定，並提供攤商及消費者健康安全的場域，宜蘭縣長林姿妙會同農糧署東區分署宜蘭辦事處主任陳學良等人，17日一早至市場了解防疫情形，並呼籲人員進出果菜批發市場務必配合相關管制作業。

▲▼防疫也要保民生物資供貨穩定，宜蘭縣長林姿妙關心宜縣果菜批發市場防疫管制。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭縣長林姿妙17日關心宜縣果菜批發市場新冠肺炎防疫情形時，宜蘭縣果菜運輸合作社理事主席林錦旭表示，批發市場每日往來人數眾多，為維護場內攤商及消費者健康安全，並確保民生物資供應穩定與運銷秩序，已於市場出、入口張貼防疫訊息，並於入口處搭設臨時檢疫管制站，進入果菜批發市場之人員均需配合量測額溫、消毒並配戴口罩。

另額溫超過37.5度者禁止進入，也已宣導攤商及消費者進入市場時應保持室內1.5公尺、室外1公尺之社交距離，希望提供大眾安全、健康的市場環境場域。

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