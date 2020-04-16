史上第一次！疫情未退聚會變少…「高梁酒塞滿倉庫」金門酒廠決定減產

▲▼受疫情衝擊，金酒決定減產。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者葉建雄／金門報導

新冠肺炎疫情全球警戒！重創全球觀光、餐飲經濟，大部分民眾都宅在家裡避免出門。金門酒廠也受到這波疫情影響，由於高粱酒塞滿了倉庫，金門酒廠決定減產，發言人表示，「這是史上第一次」！

金門酒廠透露，2019年雖有達到營業目標，但今年兩大成長動能為大陸市場及免稅通路，著重在國內外旅遊人潮，然而此次疫情爆發時間點正值農暦春節(01-03月)期間，屬於銷售旺季，許多預期銷售商品於春節期間未能正常消化而形成庫存，再加上國外旅遊警戒、國際機場疫情攀升及小三通停航，造成觀光人潮銳減經濟蕭條，首當其沖者，正是大陸市場與免稅店等兩大通路。

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金門酒廠指出，台灣市場經銷商也因餐飲通路的消費力減少，促使營收降低，而金門地區因加強防疫措施，小三通停航，讓原本每年有20萬訪廠觀光人次的消費力不復再見，台灣門市也因政府倡導民眾自保及預防盡量不出門，衝擊各通路的整體消費力，這突如其來的傳染病猶如海嘯，再再重創金酒營業額，因此推估截至目前為止恐將造成金門酒廠營收減損20-30%，且現疫情又尚未明朗，依據SARS期間的經驗，市場消費信心恢復期相當緩慢，尚須一段時間，因此未來更不排除有下修的可能性。

在疫情重擊下，金門洒廠除了撐節成本外，目前最急迫處理的是因銷貨量未達預期，需求銳減，庫存大增，造成成品及半成品倉儲空間吃緊，故不得不進行減產，以降低損失風險及緩解倉儲不足的壓力，若復甦速度如預期緩慢，此策略可能也會在疫情後持續下去。

因此金門洒廠除了落實「加強防疫」及「開源節流」措施，外行銷策略也將重新調整及布局，迎合宅經濟的轉變，著重在非接觸式網路推廣，加強維護及建立消費者關條，將化危機為轉機，穩固金酒品牌價值與消費者認同感。

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